Hayvanat bahçesi sakinlerine "yaz diyeti"

Sıcak hava ve yüksek nem nedeniyle hareket kabiliyetleri azalan Antalya Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı'ndaki hayvanlara, yaz diyeti uygulanıyor.
FOTOĞRAFLARIN DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...
İkinci el otomobil bayram öncesi gaza bastı
Dünyanın en büyüğü olacak
İçişleri Bakanlığı açıkladı! Resmi plakalı araçlara sıkı denetim geliyor
Maliye, LPG’deki ÖTV vurgununa son verdi
Katar'da dev Erdoğan posteri
Sıcaklarda kalbi vuran 8 hatalı alışkanlık
ABD ve Kuzey Kore arasında sular ısınıyor
TOKİ'nin indirim kampanyası başlıyor