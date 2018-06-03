Hayrabolulu genç girişimci Silikon Vadisi'nde eğitim alacak

Trakya Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen "Yeni İşim Girişim" projesi kapsamındaki eğitimlerde uygulama programı yazan 28 yaşındaki Bahri Kırbıyık, Silikon Vadisi'nin açtığı yarışmaya da başvurdu.

Yarışmada 8 kişi arasından ikinci olan Kırbıyık, Ağustos'ta San Francisco'ya gidecek ve Silikon Vadisi'nde 1 hafta eğitim alacak.

"Tarım artık bitti, para kazanamazsın" söylemlerinden etkilendi

Bahri Kırbıyık, çiftçi bir ailenin çocuğu olduğu için onların sorunlarını çok iyi bildiğini ve bu yüzden uygulamayı tasarladığını söyledi.

Trakya bölgesinin en önemli gelir kaynağının tarım olduğunu vurgulayan Kırbıyık, "Türkiye'de buğdayın yüzde 12'si, ayçiçeğinin yüzde 64'ü, çeltiğin yüzde 54'ü Trakya'da yetişmekte. Bu değerler çok önemli. Ancak yapılan araştırmalara göre, bölgemizde tarımın alt seviyelere düşmeye başladığı görülmekte. Tarımın ikinci plana düştüğü, kazandırmadığı söylemlerini büyüklerimizden duya duya biz de olumsuz etkileniyoruz" dedi.

Kırbıyık, insanların "Tarım artık bitti, para kazanamazsın" gibi söylemlerinin kendisini etkilediğini dile getirdi.

"Ben de bu söylemlerden kurtulmak ve tarımı ön plana çıkartmak adına güzel bir uygulama yaptım. İsmi; Tarımkolik. Tarımkolik hem çiftçinin ürünü yetiştirme aşamalarını hem de ekipmanlarındaki kontrol sistemini gözlemleyebileceği bir uygulama. Amacımız yeni ekipmanlar alıp yeni ürünler ekmek değil, tamamen ekilen ürünleri takip edebilmek ve çiftçinin elinde bulunduğu marka, model fark etmeden mevcut ekipmanları teknolojiye taşımak."

Uygulamayla, sensörlerle donatılan ekim, gübre ve ilaç makinelerini bluetooth aracılığıyla telefonla gözlemleyip yönetebildiğini söyleyen Kırbıyık, "Uygulama çok ucuz ve akıllı bir sistem" dedi.

"Telefonla çiftçiliğin yönetilebileceği bir uygulama"

Bahri Kırbıyık, yetkili servis oldukları için Avrupa'dan gelen traktör ve biçerdöverlerin bazı özelliklerinin Trakya'da kullanılmadığı için moralinin bozulduğunu belirtti.

"Ben de Trakya Kalkınma Ajansı'nın 'Yeni İşim Girişim' projesini gördüm ve başvurdum. Aklımda olan sadece biçerdöver ve traktörlerdeki olanakları çiftçilere yansıtmaktı ama orada aldığım eğitimler sonucunda ortaya daha güzel bir uygulama çıktı. Tamamen çiftçinin ihtiyacını karşılayan, ekipmanlarını kontrol edebilmesini sağlayan, akıllı telefonla çiftçiliğin yönetebileceği, gelir giderin görüneceği bir uygulama geliştirdik. Sistem akıllı telefonlar kullanılarak tarım arazisinde çiftçinin nasıl ürün işleyeceğini, ekip aşamalarını kontrol altına alıp, düzenli ekim, gübreleme ve ilaçlama yapılmasını sağlayabiliyor. GPRS kullanarak daha hızlı işlem yapacağını gösteren sistem aynı zamanda iklim şartlarına göre belli aralıklarda fotoğraflama yapıyor ve ürüne hastalık bulaşmadan müdahale etme şansı sunuyor."

"Hayrabolu'da araştırma merkezi kuracağım"

İlk olarak Trakya'da, daha sonra da dünyanın her yerinde bu uygulamanın kullanılması için çalıştıklarını anlatan Kırbıyık, Silikon Vadisi'nde kendisine yeni kapılar açılacağını söyledi.

Kırbıyık, "5 aylık eğitim sonucunda ilk ara jürisinde 25 kişi kaldık, sonra 8'e düştük, kalan 8 kişi Demoday etkinliğinde sunumlarını gerçekleştirdi. Ben de orada ikinci seçildim ve Silikon Vadisi'ne gitmeye hak kazandım. Silikon Vadisi'nde amacımız oradaki yöntemleri, projeleri, profesyonelliği görerek, kendi projelerimizi daha iyi geliştirmek. Aynı zamanda kendi projelerimizi orada sunabilme imkanını sağlayacağız. Bu bize farklı bir bakış acısı getirecek. Belki de hiç ulaşamadığımız kapıları Trakya Kalkınma Ajansı'nın bizi Silikon Vadisi'ne götürmesiyle açmış olacağız" dedi.

Çiftçi Bahri Kırbıyık, uygulamanın geliştirilmesi için Hayrabolu ilçesinde araştırma merkezi kurulacağını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA