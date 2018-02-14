Hayatlarını birleştirmek için Sevgililer Günü'nü tercih ettiler

Kahramanmaraş'ta ilçe belediyelerince düzenlenen toplu nikah töreninde, nikah tarihlerini 14 Şubat olarak seçen 79 çift dünyaevine girdi.

Merkez Dulkadiroğlu Belediyesince Atatürk Parkı'ndaki düğün salonunda düzenlenen toplu nikah töreninde, 14 Şubat Sevgililer Günü için tarih alan 17 çiftin nikahı, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay tarafından kıyıldı.

Okay, törende yaptığı konuşmada, vatandaşların en mutlu gününde yanlarında olduklarını belirtti.

Toplumun geleceğinin kıyılan nikahlarda olduğunu dile getiren Okay, evlenen çiftlere ömür boyu mutluluklar diledi.

Okay, nikahını kıydığı çiftlere, kahve fincan takımı ve kitap hediye etti.

Görme engelli gazi ile Suriyeli gelin de "Evet" dedi

Afşin ilçesinde Şırnak gazisi Veli Dal ve Suha Kapsis ile 9 çiftin nikahı kıyıldı.

Afşin Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güven, belediye evlendirme dairesinde, 2009'da Şırnak'ta teröristlerin döşediği mayına basan ve görme yetisini kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Veli Dal ile Suriye uyruklu Supha Kapsis'in nikahını kıydı.

Evlilik cüzdanını geline veren Güven, "Bu vatan için her türlü fedakarlığı sonuna kadar yapmış bir gazimiz. Kahraman bir gençle evleniyorsun. Bir gazinin hanımı oluyorsun, bu da ayrı bir gurur kaynağı. Rabb'im mutlu mesut bir yuva nasip etsin." dedi.

Başkan Güven, evlenen çiftlere mutluluk diledi.

Bu arada Elbistan, Onikişubat, Türkoğlu, Pazarcık ilçelerinde de nikah tarihlerini 14 Şubat olarak seçen 53 çift "Evet" dedi.

Siirt'te 14 çift yaşamlarını "Sevgililer Günü"nde birleştirdiler

Siirt'te 14 Şubat Sevgililer Günü'nde nikah kıyan 14 çifte, Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın adına "Evliliğe İlk Adım" paketi hediye edildi.

Siirt Belediyesi Nikah Dairesi'nde 14 Şubat Sevgililer Günü dolaysıyla 14 çift, nikah kıydı. Çiftlere Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın adına içinde Kur'an-ı Kerim, Türk bayrağı, iki tespih, seccade, ilmihal bulunan "Evliliğe İlk Adım" paketi verildi.

Siirt Belediyesi evlendirme memuru Bayram Acar, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla yoğunluk yaşadıklarını anlatarak, 14 çiftin nikah kıydığını söyledi.

Yeni çiftlerin sevinçlerine katıldıkları için mutlu olduklarını kaydeden Acar, "Allah devletimize, milletimize zeval vermesin." dedi.

Hayatını Zahide Bilge ile birleştiren damat Tuncer Açıkça da 14 Şubat'ta evlenmenin güzel bir duygu olduğunu belirterek, çok mutlu olduğunu aktardı.

Zahide Bilge ise 14 Şubat Sevgililer Günü'nde dünya evine girdiği için mutlu olduğunu ifade ederek, hediyelerinden dolayı Siirt Belediyesi'ne teşekkür etti.

Kaynak: AA