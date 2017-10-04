Hayatını el sanatlarına adadı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, ortaokul ve liseyi dışardan bitirerek eğitimine Geleneksel El Sanatları Bölümü'nde devam eden Şazime Hancı, el sanatlarıyla ilgili kurslarda başkalarına da eğitim veriyor.

Evlendiğinde ilkokul mezunu olan ev hanımı Şazime Hancı, 3 çocuk dünyaya getirdi. Hancı, hem çocuklarını büyüttü hem de açıköğretim yoluyla ortaokul ve lise eğitimini tamamladı.

Aynı zamanda sanatla uğraşan ve Bitlis Eren Üniversitesi Ahlat Meslek Yüksekokulu Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü'nde eğitimini sürdüren Hancı, bu başarısıyla ilçedeki kadınlara da örnek oluyor.

Hancı, eşinin de verdiği destekle hem eğitim hem de el sanatı çalışmalarını başarıyla sürdürüyor.

"Önemli olan yakınlarınızın size inanmasıdır"

Hancı, yaptığı çalışmalarla özellikle kadınlara örnek olmaya çalıştığını söyledi.

İlkokul mezunu ve 3 çocuk sahibi bir anne olarak eğitim ve el sanatları çalışmalarını yürütürken bazen zorlandığını ifade eden Hancı, "Şu anda el sanatları bölümünü okuyorum. Bunun yanı sıra iş hayatına da atıldım. Çok sayıda okul ve kurumda usta öğretici olarak eğitim verdim. Sanatımı icra ederken çocuklarımın eğitiminde de onlara elimden geldiğince destek veriyorum." dedi.

Bir kadının ayaklarının üzerinde durabilmesinin çok zor olduğunu ancak bunu aşmaya çalıştığını ifade eden Hancı, bir kadının istediğinde aynı anda anne, iş kadını veya ev hanımı olabileceğini ispatladığını vurguladı.

Verdiği bu mücadelede eşinin de kendisine büyük desteği olduğunu anlatan Hancı, "Önemli olan yakınlarınızın size inanmasıdır. Eşim bana inandı, güvendi ve büyük destek sağladı. Ona çok teşekkür ediyorum. Desteği olmasaydı bu mücadele benim için çok daha zor olacaktı. En önemli olan şey ise özellikle çocuklarıma iyi bir örnek teşkil etmektir." diye konuştu.

Yapmadığı el sanatı neredeyse yok

Evinin bir kısmını atölyeye dönüştürdüğünü ve boş zamanlarını burada sanatla uğraşarak değerlendirdiğini dile getiren Hancı, atölyede filografi, iğne oyası, kağıt rölyef, qviling, takı tasarım, kaatı, hüsn-i hat, mozaik, tezhip, kalem iş, kumaş boyama, dikiş, nakış, minyatür bebek, ahşap boyama, sabun çiçeği, örgü, ev aksesuarları, çini, su kabağı oymacılığı, karakalem, yağlıboya, ebru, makrome ve ahşap yakma sanatlarında çalışma yaptığını kaydetti.

Aynı zamanda 7 kurumda da el sanatları alanında kurs verdiğini aktaran Hancı, verdiği kurslarda başarılar elde ederek ödüller aldığını, birkaç ay önce Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde Yaşama Dokunanlar Platformunca özel başarı ödülüne layık görüldüğünü bildirdi.

Hancı, evinde yaptığı eserlerin bir kısmını satarak aile bütçesine katkı sağladığını, kurslarda yapılan ürünlerinin de aralıklarla sergilendiğini ve elde edilen gelirin kursiyerlere dağıtıldığını sözlerine ekledi.