Hayat kurtaran ekipler asılsız ihbarlardan olumsuz etkileniyor

Doğuda görev yapan Sağlık Bakanlığının 112 acil ekipleri, kar kış demeden rahatsızlanan vatandaşların yardımına koşup hayat kurtarmanın mutluluğunu yaşarken, asılsız ihbarlar moral ve motivasyonlarını olumsuz etkiliyor.

Bölgede ağır geçen kış dolayısıyla yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle çok sayıda köy yolu ulaşıma kapandı. Bu bölgelerde rahatsızlanan vatandaşlar yakınları tarafından hastaneye ulaştırılamayınca 112 acil çağrı merkezlerinden yardım isteniyor. Bunun üzerine il afet ve acil durum müdürlüğü (AFAD), ulusal medikal kurtarma ekibi (UMKE), jandarma, karayolları ve il özel idaresi genel sekreterliği ekipleri anında harekete geçiriliyor. Acil olarak ambulans helikopter ile havalanan sağlık ekipleri köye giderek hastayı alıyor. Hava şartlarının olumsuz olması halinde ise ekipler, tipi nedeniyle kar kalınlığının yer yer 2 metreyi aştığı bölgelerde çetin şartlarda paletli ambulans ve iş makinesi yardımıyla köylere ulaşarak hastayı il ve ilçelerdeki hastaneye götürüyor.

Ekiplerin bu çabası zaman zaman bazı kişiler tarafından suistimal ediliyor. Acil vaka ihbarının ardından köylere büyük çaba sarf ederek zor şartlarda ulaşan ekipler, ihbarın uçağa yetişmek veya şehre inmek isteyenler tarafından yapıldığını görünce üzüntü yaşıyor.

'Köyde mahsur kalan 104 hasta kurtarıldı'

Bingöl il Sağlık Müdürü Süleyman Budunoğlu, son 2 ayda kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan köylerde mahsur kalan 104 hastanın kurtarıldığını söyledi.

Bu yıl beklenenden fazla kar yağışının gerçekleşmesi dolayısıyla ekiplerin de çok zor şartlar altında köylere ulaştığına vurgu yapan Budunoğlu, "17 hastayı tam paletli, 83 hastayı yarım paletli ambulanslarla aldık. 6 hasta da askeri ve Sağlık Bakanlığına ait helikopterlerle alındı." dedi.

"Bu vicdani bir sorumluluktur"

Budunoğlu, bunların dışında asılsız ihbarlar da yapıldığına dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Maalesef istemediğimiz durumlar da yaşanıyor. Gittiğimiz köylerdeki vakalardan bir kısmının hasta olmadığı halde bir şekilde kendisini ilçe merkezine veya il merkezine getirilmesini isteyen kişilerce yapıldığı ortaya çıktı. Bu vicdani bir sorumluluktur. Bunu yapanlar o esnada gerçek hastanın hakkını gasbettiklerinin belki de farkında değiller. Bizi sıkıntıya sokan durumlardan biri de budur. Yolu açtırmak için ya da dediğim gibi merkezdeki bir işini halletmek için çoğu zaman çağrı merkezini arayıp kendini hasta olarak tanıtanlar var."

"Daha duyarlı davranmalarını bekliyoruz"

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Işık ise, bu yıl yoğun kar yağışı nedeniyle köy yollarını ulaşıma açmak için yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi.

Önceliği acil hastaların bulunduğu köylere verdiklerini dile getiren Işık, "Ancak kapanan köy yollarını açtırmak için asılsız ihbarlarla da karşılaşıyoruz. Örneğin uçağa yetişmek için baş ağrısını acil vaka olarak bildiren durumlarla da karşılaştık. Bizler bu çalışmalar yürütülürken, vatandaşlarımızdan da daha duyarlı davranmalarını bekliyoruz." dedi.