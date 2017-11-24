  • 24 KASIM 2017, CUMA

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Hayallerinin peşinden gitti öğretmen oldu

Fatma öğretmen proje gelirlerini durumu yetersiz olan öğrencilere burs olarak harcıyor.

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Hayallerinin peşinden gitti öğretmen oldu

Fatma Süter hayali olan öğretmenliğin peşinden gitti ailesinin "Kızlar okumaz" sözüne kulak asmadı, azmetti ve başarılı bir öğretmen oldu.

Ailesine dinlemedi hedeflerine odaklandı.

Üniversiteden mezun olarak öğretmenlik mesleğine adım attı ve 15 yıldır başarıyla görevini yerine getiriyor.

Fatma öğretmen, her yıl çocuklarla farklı etkinliklere imza atıyor.

Gerçekleştirdikleri projelerin çocukların özgüvenini geliştirdiğini belirtiyor.

Projelerinin gelirlerini çocuklara bağışlıyor

Öğretmenlik hayatı süresince çeşitli projeler hazırlayan Fatma öğretmen, bu projelerden elde edilen geliri de maddi durumu yetersiz öğrencilere burs olarak harcıyor.

Süter, öğretmenlik gibi kutsal bir mesleği yaptığı için çok mutlu olduğunu, mesleği süresince öğrencilerinin önünü açmak, onların yoluna ışık tutmak için çalışacağını vurguladı.

AA

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