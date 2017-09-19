Hayalini 82 yaşında gerçekleştirdi

Bosna Hersekli Spasoje Vasilic, "en büyük hayali" olarak nitelendirdiği paraşütle atlamayı 82 yaşında gerçekleştirdi.

Vasilic, ülkenin kuzeyindeki Prijedor şehrinde bulunan küçük bir havaalanında öğretmeni Rade Cajic eşliğinde 3 bin metre yükseklikten paraşütle atladı.

Başarılı tamamlanan atlayışın ardından açıklamada bulunan Vasilic, "Gökyüzünden aşağı bakmak inanılmazdı. Atlayışı başarıyla tamamladığım ve sağlıklı olduğum için mutluyum." dedi.

Ekstrem sporlar için yaşın hiç önemli olmadığını belirten Vasilic, bir sonraki hedefinin yalnız başına atlamak olduğunu ifade etti.

"Spasoje, öğretmenlik yaptığım en yaşlı kişiydi"

Profesyonel paraşütçü Rade Cajic de 41 yıldır paraşütle atladığını ve bugüne kadar 3 bin 400 atlayış gerçekleştirdiğini söyleyerek "Uçaktan yalnız atlamak istemeyen pek çok kişiye yardımcı oldum. Onların atlayış anındaki o heyecanı beni de mutlu ediyor." diye konuştu.

82 yaşındaki Spasoje Vasilic'in hayalini gerçekleştirmeye yardım ettiği için çok mutlu olduğunu belirten Cajic," Spasoje, bugüne kadar öğretmenlik yaptığım en yaşlı kişiydi. Kendisinden genç olanlara göre çok daha güçlü ve dayanıklıydı." ifadelerini kullandı.

Cajic, ülkesini birçok kez dünya şampiyonasında temsil ettiğini söyleyerek Leonardo Da Vinci'nin "Bir kez uçmanın tadına varınca, her zaman bulunduğun ve hep dönmek isteyeceğin yerde, sonsuza kadar gözlerin gökyüzüne dönük olarak yürüyeceksin." sözünü anımsattı.

Paraşütle atlamanın verdiği hissin diğer spor dallarından farklı olduğunun altını çizen Cajic, "Kelimelerle anlatılmaz bir duygu. Beyninizin tüm kaslarınızı serbest bırakma emri vermesi, kendinizi tamamen boşluğa bırakmanız inanılmaz bir duygu." dedi.

Cajic, gençlere tecrübelerini aktarmak istediğini belirterek "60 yaşındayım. Benim için vazgeçmek, yenilmek demek. En büyük rakibim yine benim. Kendimle yarışıyorum. Sıkıcı bir ihtiyar olmayacağımı düşünüyorum." diye konuştu.