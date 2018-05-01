Havaların ısınmasıyla bal arılarının yayla yolculuğu başladı

Kış aylarında Akdeniz ve Ege bölgerini kullanan bal üreticileri, havaların ısınmasıyla kış uykusundan uyanan arılarını Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine taşıyor.

15 yıldır arıcılık yapan Tahsin Yaşar, Hatay'ın Samandağ ilçesindeki kışlaktan 460 kovan arıyla Batman merkeze bağlı Balpınar beldesine geldi. Burada bir ay kaldıktan sonra arılarını Muş, Bitlis ve Van'daki yaylalarına götürecek.

Yaşar, yaptığı işin oldukça zevkli olduğunu ve bal üreticilerinin güzergahını yağışın en çok düştüğü yerlere göre belirlediklerini belirterek, şunları söyledi:

"Samandağ'dan yola çıkıp Diyarbakır ve Batman civarına geliyoruz. Yağmur nerede çok yağmışsa, nerede çok bitki varsa arıyı oraya götürüyoruz. Buradan sonra da Muş'a gideceğiz. Sağımdan sonra ekim ayında yeniden kışlağa geri döneceğiz. Onun için baharda dolaşmak bizim için oldukça önemli. Bal ağırlıklı olarak 'üçgül' dediğimiz çiçeğin yanı sıra kekik ve gevende otundan elde ediliyor."

"Geçen yıl bal verimi oldukça yüksekti"

Yaşar, bahar mevsiminin kurak geçmesinin bal üretimine zarar vereceğini söyleyerek, "Son günlerde düşen yağmur, bitki örtüsünde canlılık meydana getirdi. Eğer yağmur yağmasaydı büyük sıkıntı olacaktı" dedi.

Batman Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Sait Karabulut ise bölgenin bal üretimi açısından oldukça verimli olduğundan ve bu nedenle arıcıların bölgeyi tercih ettiğinden bahsederek, sözlerin şöyle tamamladı:

"Kışın batı illerine götürülen bal arıları, havaların ısınmaya başlamasıyla yeniden yaylalara çıkarılacak. Bir süre burada kaldıktan sonra üreticiler Muş, Bitlis ve Van'daki yaylalara arılarını götürecek. Bu yılki kuraklık, arıların ana beslenme kaynaklarından olan 'üçgül' çiçeğinin az çıkmasına neden oldu. Geçen yıl bal verimi oldukça yüksekti ancak bu yıl geçen yılki verime ulaşmamız zor."

Kaynak: AA