Hava durumu uygulamasını 2 milyona yakın kişi kullanıyor

Meteoroloji Genel Müdürü Güneş, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün cumhuriyetin ilk yıllarından bu yana gözlem ve hava tahmini çalışmalarıyla kamu, özel sektör ve vatandaşlara hizmet verdiğini belirtti.

“Yüzde 90’lara varan tahmin tutarlılığı sağladık”

Genel Müdürlüğün, gelişmiş teknoloji alt yapısı ve 24 saat kesintisiz çalışan personeliyle yüzde 90'lara varan hava tahmin tutarlılığı sağladığını belirten Güneş, kullanıcılara teknolojinin elverdiği her ortamda ulaşmaya çalıştıklarını kaydetti.

Hava durumu uygulamasını indiren kişi sayısı 2 milyona yaklaştı

Bugün milyonlarca kişinin kullandığı akıllı telefon ve tabletler sayesinde, günlük hayatın oldukça kolaylaştığına dikkati çeken Güneş, akıllı cihazlar için geliştirdikleri hava durumu uygulamasının vatandaşlara daha hızlı ulaşma imkanı sağladığını belirtti.

Güneş, hazırladıkları hava tahmin uygulamasının büyük bir ilgi gördüğünü dile getirerek, "Hava durumu uygulamasını indiren kişi sayısı ise 1 milyon 919 bin 466 kişiye ulaştı. Bu sayının daha da üst seviyelere çıkması için çalışmalarımıza devam ediyoruz." bilgisini verdi.

“Vatandaşlarımız, anlık olarak öğrenip tedbir alabilecek”

Kurumun web sayfasında yer alan bilgilerin çoğunun mobil uygulamada da yer aldığını vurgulayan Güneş, şunları kaydetti:

"Meteorolojinin 'hava durumu' uygulamasında, iller ve ilçeler için hava durumu, sıcaklık, basınç, rüzgar, nem, dinamik görüntüler, güneşin doğuş ve batış saatleri, radar, deniz suyu sıcaklıkları, kar kalınlıklarını gösteren harita görünümleri de yer alıyor. Tatile çıkmayı düşünen vatandaşlarımız, istedikleri bölgelerdeki deniz ve hava sıcaklığını anlık olarak uygulamadan öğrenip, ona göre tedbirlerini alabilecekler."

Genel Müdür Güneş, "Hava durumu" uygulamasının vatandaşların faydalanabileceği güzel bir uygulama olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA