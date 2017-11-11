  • 11 KASIM 2017, CUMARTESI

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Buradasınız : » » Hatay'daki Suriyeli terzi kadınlar

Hatay'daki Suriyeli terzi kadınlar

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, Suriyeli 40 kadın sığınmacı, bir terzilik atölyesinde buluştu. Onlar, savaş mağduru Suriyeliler için günde 200 kıyafet dikiyor.

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İHH İnsani Yardım Vakfı ile Pakistan ve Kuveyt merkezli iki yardım kuruluşunun projesi kısa sürede meyvelerini verdi. 

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir terzilik atölyesi açıldı.

Savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınan 40 Suriyeli kadın, bir terzi atölyesinde buluştu. Bebek ve çocuk kıyafetinden monta, formadan abiyeye kadar çok çeşitli kıyafetler dikiliyor.

Suriyeli kadınlar hem evlerini geçindiriyor hem de hem de Suriyelilere katkı sağlıyorlar.

Suriye tarafındaki kamplarda kalan savaş mağdurlarının kıyafetleri de buradan gönderiliyor.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: terzi, suriye, hayat
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