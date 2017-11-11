Hatay'daki Suriyeli terzi kadınlar

İHH İnsani Yardım Vakfı ile Pakistan ve Kuveyt merkezli iki yardım kuruluşunun projesi kısa sürede meyvelerini verdi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir terzilik atölyesi açıldı.

Savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınan 40 Suriyeli kadın, bir terzi atölyesinde buluştu. Bebek ve çocuk kıyafetinden monta, formadan abiyeye kadar çok çeşitli kıyafetler dikiliyor.

Suriyeli kadınlar hem evlerini geçindiriyor hem de hem de Suriyelilere katkı sağlıyorlar.

Suriye tarafındaki kamplarda kalan savaş mağdurlarının kıyafetleri de buradan gönderiliyor.

Kaynak: TRT Haber