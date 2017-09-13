  • 13 EYLÜL 2017, ÇARŞAMBA

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Hatay'da sezonun ilk mandalina hasadı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, erkenci okitsu cinsi mandalinanın hasadına başlandı.

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Hatayda sezonun ilk mandalina hasadı

Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki narenciye bahçelerinde çiftçileri ziyaret eden Dörtyol Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü İhsan İnal yaptığı açıklamada, erkenci okitsu cinsi mandalinanın ilçe genelinde 5 bin dönümde yetiştirildiğini söyledi.

İlk hasadın yapılmaya başlandığını dile getiren İnal, "İlçemizde 70 bin dekar alanda 500 bin ton narenciye üretimi yapılıyor. Son dönemde hem erken cins olması hem de kendine has aroması ile damak tadına uyması dolayısıyla üreticilerimiz okitsu yetiştiriciliğine rağbet gösteriyor. Biz de kurum olarak gerekli yardımları ve teknik destekleri veriyoruz." diye konuştu.

Üretici Bedri Eser de dalında 75 kuruştan alıcı bulan mandalinanın rekoltesinin fazla olmasını beklediklerini kaydetti.

Etiketler: hatay, mandalina üretimi, mandalina hasadı, okitsu mandalinası
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