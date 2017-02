Hatay'da kasaplar lezzet durağı haline geldi

Birbirinden farklı mezeleri ve yemekleriyle gastronomi turizminin önde gelen yerlerinden biri konumunda olan Hatay'da kasaplar et satmanın yanı sıra sundukları lezzetli tepsi ve kağıt kebabıyla da ön plana çıkıyor.

Binlerce yıldır sayısız medeniyete ev sahipliği yapması dolayısıyla Osmanlı, Fransız ve Arap mutfağının da lezzetlerini bünyesinde harmanlayan kentte, hemen her damak tadına hitap eden farklı lezzetler bulunuyor.

Hemen her köşe başında yer alan kasaplar, et kesimi ve satımının yanı sıra mesailerinin büyük bir kısmını, çeşitli baharatlar ile et, sarımsak ve maydanozun satırlarla ince ince kıyılmasıyla elde edilen tepsi ve kağıt kebabını hazırlayarak geçiriyor.

Kente gelenlerin ilk etapta garip karşıladığı, aynı zamanda lokanta hizmeti de veren kasaplar, Antakya'ya özgü tepsi ve kağıt kebabının yenilebileceği önemli mekanların başında yer alıyor.

Koyun ve dana etinin kaburga kısmından alınan etlerin çeşitli baharatların yanı sıra maydanoz, biber ve sarımsağın satırla ince ince kıyılmasıyla elde edilen karışım, altı hafif salçalı tepsiye yerleştiriliyor. Üzerine salça sosu dökülen ve isteğe göre üzerine biber, soğan da koyulan yöresel lezzet, taş fırınlarda pişirilerek sıcak pide ekmekle servis ediliyor.

Aynı karışımın yağlı kağıt üzerinde pişirilmesiyle elde edilen kağıt kebabı da kasaplarda ikram ediliyor.

Vazgeçilmez bir lezzet

Yarım asrı aşkın süredir kasap işleten, tepsi ve kağıt kebabı yapan Haydar Öter, eşsiz lezzeti tatmak için kent dışından birçok kişini geldiğini söyledi.

İlk etapta kasapta yemek yenildiğini görenlerin garip karşıladığını ancak duruma hemen alıştıklarını ve çok hoşlarına gittiğini ifade eden Öter, şöyle devam etti:

"Çocukluk yıllarında 2,5 kuruşa evimizden getirdiğimiz soğan ve domatesi o zamanlar da kasaptan aldığımız etle fırınlarda pişirir yerdik. Eti çok sevdiğim ve bu işe meraklı olduğum için 1960 yılında kasap dükkanı açtım. O günden bu yana da et satışının yanı sıra burada tepsi ve kağıt kebap yapıp müşterilerimize ikram ediyoruz. Bu lezzet hemen herkesin beğenisini kazanıyor. Tepsi biraz sulu, kağıt ise kuru oluyor. Kağıt kebabını daha çok yola çıkacaklar ya da vakti olmayanlar tercih ediyor. Bunu yaptırıp dürüm yaparak tüketebiliyor."

"Tadan, vazgeçemiyor"

Yöresel lezzetten vazgeçemeyenlerden Hasan Duran, sıklıkla ya tepsi ya da kağıt kebabı yediklerini kaydetti.

Bu kebabın çok lezzetli olduğunu ve bir yiyenin vazgeçemediğini ifade eden Duran, "Şehir dışından misafirlerimiz geldiğinde mutlaka buraya getirip tepsi ya da kağıt kebap yediriyoruz. İlk etapta kasapta yemek yeme fikri çok hoşlarına gitmiyor, garip karşılıyorlar ancak bu lezzeti tadınca da bir daha bundan vazgeçemiyorlar." dedi.