Hatay'da domates salçasının sofralara yolculuğu başladı

Hatay Hassa'da bir araya gelen kadınlar, imece usulüyle yazın tarlalarında doğal yöntemlerle yetiştirdikleri sebze ve meyveleri kışın tüketebilmek için emek harcıyor.

Domastes salçası nasıl yapılıyor?

Yöreye özgü domates salçası için de yoğun mesai harcayan maharetli eller, tarlalardan topladıkları domatesleri doğradıktan sonra sulanması için bir gün bekletiyor.

Daha sonra filelere konulan domateslerin, erkeklerin de yardımıyla ezilerek suyu çıkarılıyor.

Büyük kazanlarda odun ateşinde kaynatılarak koyulaşan domates suyu, salçaya dönüştükten sonra cam kavanozlara konularak kış mevsimi için saklanıyor.

Topladıkları patlıcan, biber ve kabak gibi sebzelerin içlerini çıkartıp ipe geçirerek evlerinin damlarına asan ev hanımları, böylelikle yazlık gıdaları bozulmadan kış aylarına da saklıyor.

Aile bütçesine katkı sağlıyorlar

Ev hanımı Zübeyde Gökçe, kış için yaptıkları hazırlıklardan özellikle salçanın zor ve uğraşlı bir iş olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Kış mevsiminde sofralarımızı zenginleştirmek için komşularımızla bir araya geliyoruz. Evimizin bir yıllık ihtiyacı kadarını ayırıyoruz, geriye kalanları da satarak aile bütçemize katkı sağlıyoruz. Bu yaptığımız salçalar ve ürünler tamamen doğal. Hiçbir katkı maddesi yoktur."

Her mevsim doğal besleniyorlar

Neslihan Karakaya da Akdeniz'in yoğun sıcaklarına rağmen tarlada çalıştıklarını, topladıkları ürünleri de kış için hazır hale getirdiklerini aktararak böylece her mevsim doğal beslendiklerini belirtti.

Ayşe Karaveli ise damlara serdikleri sebzelerin 3-4 gün boyunca gün ışığında kaldığını, tamamen kuruduktan sonra da saklanarak kışa hazır hale geldiğini söyledi.

Kaynak: AA