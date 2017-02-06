  • 06 ŞUBAT 2017, PAZARTESI

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Hastanın burnundan 10 santimlik taş çıktı

Hatay'da, nefes alamama ve burun tıkanıklığı şikayetiyle hastaneye başvuran kişinin burnundan taş çıktı.

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Hastanın burnundan 10 santimlik taş çıktı

Alınan bilgiye göre, Antakya'da yaşayan D.K. (28), nefes alamama ve burun tıkanıklığı şikayetiyle özel bir hastaneye gitti.

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Faruk İspir tarafından muayene edilen D.K'da, tıpta nadir görünen "rinolit" denilen burun taşı olduğu tespit edildi. Toplam 10 santimetre büyüklüğünde olan taş, Dr. İspir tarafından yapılan operasyonla, parçalara ayrılarak temizlendi.

Dr. İspir, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, safra kesesi veya böbrek taşı gibi çok sık görünmese de insan vücudunun burun taşı da üretebileceğini, yeşilimsi, gri renkli düzensiz görünümde olan bu taşların burun boşluğunda unutulmuş bir yabancı cisim ya da kan pıhtısı üzerinde kalsiyum, magnezyum ve fosfat tuzlarının çökelmesiyle oluştuğunu bildirdi.

Etiketler: hatay, burun taşı, burnundan taş çıktı, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Faru, böbrek taş
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