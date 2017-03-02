  • 02 MART 2017, PERŞEMBE

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Hastaları için karlı yolları aşıyorlar

Bitlis Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmeti ekipleri, kardan kapanan yollarda güçlükle ilerleyerek ulaştıkları köylerde hastaları muayene ediyor ve bakımlarını yapıyor.

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Hastaları için karlı yolları aşıyorlar

Bitlis Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmeti ekipleri, kardan kapanan yollardaki güçlükleri aşarak ulaştıkları köylerde hastaları muayene ediyor ve bakımlarını yapıyor.

 

Ekipler, özel tasarlanmış tam donanımlı ambulanslarla zorlu doğa koşullarında kilometrelerce yol katederek, köylerdeki yatalak, engelli, yaşlı ve kronik hastalara sağlık hizmeti sunuyor.

Çoğu zaman kardan kapanan yolda saatlerce yürümek zorunda kalan ekipler, görevlerini fedakarca sürdürüyor.

Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Dr. Merve Erken, Bitlis ve ilçelerinde 7 araç ve 44 personelle hizmet verdiklerini söyledi.

Yolda kalan ekiplere köylüler yardım etti
Bu arada, kent merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Tabanözü köyünde 2 hafta önce kalçası kırılan 81 yaşındaki Bedriye Gülmez'i muayene etmek için köye giden ekipler, araçlarının çamura saplanması nedeniyle 2 saat boyunca mahsur kaldı.

Araç, köylülerin de yardımıyla bulunduğu yerden güçlükle çıkarıldı. Bedriye Gülmez'in oğlu Fahrettin Gülmez de çalışmaya destek verdi.

Gülmez'in gelini Güler Gülmez, evde sağlık hizmetinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kayınvalidemin 2 hafta önce kalçası kırıldı. Her hafta sağlık ekipleri gelip muayene ediyor. Doktorlar ayağımıza geliyor. Allah razı olsun." diye konuştu. 

Etiketler: Bitlis Sağlık Müdürlüğü, Evde Sağlık Hizmeti ekipleri
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