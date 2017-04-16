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Hasta vatandaşlar oy vermenin mutluluğunu yaşıyor

Sağlık Bakanlığının hasta vatandaşların evden alınarak oy kullanmaya götürülmesine yönelik desteği kapsamında sandığa giden hastalar oy vermenin mutluluğunu yaşıyor.

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Hasta vatandaşlar oy vermenin mutluluğunu yaşıyor

Sağlık Bakanlığınca yatağa bağımlı durumdaki vatandaşların oy kullanmaya götürülmesine yönelik sağlanan destek kapsamında sandığa giden 65 yıllık evli Atiye (85) ve Fadil Yaşrim (86) çifti, oy kullanabilmenin mutluluğunu yaşadı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde yaşayan ve "evde sağlık hizmeti" alan Yaşrim çifti, sağlık ekiplerince evlerinden alınarak oy kullanacakları Aşık Veysel Ortaokulu'na götürüldü.

Sağlık görevlilerinin desteğiyle özel bir araçla okula götürülen çifte, oy verme işlemi sırasında da bu görevliler yardımcı oldu. Yarı yatağa bağlı durumda olan Yaşrim çifti, oylarını kullanmalarının ardından tekrar evlerine bırakıldı.

"Onların desteği olmasa oyumuzu kullanamazdık"

Son üç ay içerisinde iki defa ayağı kırılan ve bu nedenle yatalak duruma gelen Fadil Yaşrim, eşiyle 65 yıldır evli olduklarını anlattı.

7 çocuğu ve 18 torunlarının bulunduğunu belirten Yaşrim, "Türkiye için hayırlı olsun. Allah'ın izniyle iyi günler olsun inşallah." ifadelerini kullandı.

Oy vererek demokratik haklarını kullanabilmelerine olanak sağlandığı için Sağlık Bakanlığı ekiplerine teşekkür eden Yaşrim, "Sağlık ekipleri bizi buraya kadar getirdi, şimdi de geri eve götürecek. Onların desteği olmasa evden çıkamazdık, oyumuzu kullanamazdık. Çok mutluyuz, çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Yüzde 70 oranında engelli durumda olan ve yürüyemeyen Atiye Yaşrim ise halk oylaması sonuçlarına ilişkin, "Allah bütün mümin kullarına hayırlısını versin." temennisinde bulundu. Yaşrim, bakanlık ekiplerinin kendisini sürekli evde ziyaret ettiğini, her zaman sağlık kontrollerini, temizliğini yaptıklarını anlattı.

Etiketler: Sağlık Bakanlığı, hasta, halkoylaması, halkoylaması 2017, hastalar oy kullanma
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