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Buradasınız : » » Hasarlı köprüden tehlikeli geçiş

Hasarlı köprüden tehlikeli geçiş

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde vatandaş geçtiğimiz günlerde yaşanan şiddetli yağış nedeniyle hasar gören köprüyü hala kullanmaya devam ediyor.

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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Eşen Çayı üzerindeki, Çamurköy ve Alaçat mahallelerini birbirine bağlayan köprü, bölgede yaşanan sel nedeniyle hasar gördü.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin iş makineleriyle iki ucuna moloz dökülen ve "Girişi olmayan yol" levhası asılan köprü, trafiğe kapatıldı.

Daha uzun yol gitmek istemeyen mahalle sakinleri ise dökülen molozu alçaltarak hem yaya olarak hem de araçla köprüyü kullanmaya devam ediyor.

Çamurköy Muhtarı Alim Yanatma, gazetecilere yaptığı açıklamada, yağışlar nedeniyle köprünün ayaklarında çökme olduğunu ve yetkililere durumu bildirdiklerini söyledi.

Kaynak: AA

Etiketler: sevdikemer, Muğla, köprü
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