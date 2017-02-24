'Harem sabunları'na büyük ilgi

Osmanlı Devleti döneminde haremde kullanılan, bugün ise usta ellerce meyve şekli verilen kokulu harem sabunları kadınlar tarafından ev dekorasyonunda tercih ediliyor.

Normal sabunun rendelenip meyve çekirdekleri ve meyve esanslarıyla yoğrulmasıyla elde edilen harem sabunları 15 günde hazırlanıyor.

Ürettiği harem sabunlarını Konya'da bir alışveriş merkezinde kurulan el sanatları sergisinde müşterilerin beğenisine sunan Gelengül Akkuş, Trakya Üniversitesi Geleneksel El Sanatları bölümü mezunu olduğunu ve 15 yıldır sabun yaptığını söyledi.

Osmanlı döneminde haremde güzel koku vermesi ve temizlik için kullanılan sabunların, günümüzde dekoratif amaçlı olarak evleri süslediğini anlatan Akkuş, ürünlerinin meyve şeklinde olması ve hoş kokularından dolayı yoğun ilgi gördüğünü ifade etti.

Elma, şeftali, çilek, üzüm ve karpuz gibi birçok türde sabun yaptıklarını dile getiren Akkuş, şöyle konuştu:

"Harem sabunları normal sabunun rendelenerek hamur gibi yoğrulmasıyla meyve şeklini alıyor. Sabunların yapımında meyve çekirdekleri kullanıyoruz. Yazın meyvelerin çekirdeklerini topluyor, yapacağımız meyveye göre esanslarını da katarak şekil veriyoruz, fakat bu iş oldukça zahmetli. Yaptığımız sabunu önce sert bir zemine vurarak dövmek gerekiyor. İçindeki havanın çıkması için bu işlemi yapıyoruz. Sonra meyve şeklini vererek kurumaya bırakıyoruz. Kuruduktan sonra da boyayıp cilasını yapıyoruz. Yaklaşık 15 günlük bir işlemden sonra satışa sunuyoruz."

Akkuş, meyve görünümündeki sabunlarının insanları şaşırttığını belirterek, "Bazıları önce mum diyor. Gerçek meyve sananlar da oluyor. Özellikle çocuklar hemen ısırıyor. Biz de elimizden geldiğince gerçeğine yakın bir şekil vermeye çalışıyoruz. Sabunlarımıza ilgi büyük. Eskiden sadece haremde kullanılan bu sabunlar günümüzde birçok evi süslüyor." dedi.