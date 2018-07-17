Harameyn Hızlı Tren Projesi'nde sona gelindi

Suudi Arabistan Enformasyon Bakanlığı'nın hac hazırlıklarını yerinde izlemeleri amacıyla İslam ülkelerinden davet ettiği bir dizi yabancı gazeteciye açıklamalarda bulunan yetkililer, projenin ayrıntıları ve gelinen noktayla ilgili bilgi verdi.

Cidde kentine 80 kilometre uzaklıktaki Kral Abdullah Ekonomi Kenti (KAEC) İstasyonu İşletme ve Bakım Sorumlusu Selim Muhammed Emin Bahş, projenin tek hat üzerinde Mekke, Medine, Cidde ve KAEC olmak üzere dört istasyonu kapsadığını ve Kral Abdulaziz Havalimanı istasyonunun da ilave edileceğini belirterek şöyle konuştu:

"Haremeyn Hızlı Tren Projesi Ortadoğu'nun en büyük projelerinden biri. Hızlı trenin dört istasyonu bulunuyor. Mekke, Cidde, Kral Abdullah Ekonomi Kenti (KAEC) ve Medine istasyonları. Ayrıca Kral Abdulaziz Uluslararası Havalimanı istasyonu olacak. Tren hattının uzunluğu 460 km. Proje yılda 60 milyon yolcuya hizmet verecek. İlk ve son duraklar Mekke ve Medine istasyonları olacak."

"İstasyonlar çadır mimarisine uygun yapıldı"

Projenin 2 milyar dolar gibi bir maliyetinin olduğuna işaret eden Bahş, KAEC İstasyonu'nda 6, Cidde İstasyonu'nda 8, Mekke'de 10 ve Medine'de 6 yolcu platformunun bulunduğunu kaydetti.

Bahş ayrıca istasyonların mimari tasarımına da dikkati çekerek "Her istasyon kültürümüze uygun olarak tasarlandı. Kamplarımızdaki çadır mimarisine uygun olarak yapıldı. Yani, istasyonların tasarımı birbirine çok benziyor. Çadır kültürümüze uygun. Sadece renkleri farklı. Mekke sarı, Medine yeşil, Cidde ise gri renk olacak" dedi.

"Tüm ekipmanlar yüksek teknoloji ürünü"

Bir diğer yetkili Muhenned Başin ise projede kullanılan yüksek teknoloji, istasyonlardaki otopark kapasitesi hakkında bilgi vererek şöyle konuştu:

"Mekke’de 5 bin, Cidde’de 6 bin, KAEC'de bin 400, Medine’de ise bin araba kapasiteli parklar bulunuyor. Yolcular dış alandan içeriye harici bir köprüden geçecek. Gelen ve giden tüm yolcular çıkış istasyonuna bu köprüden geçecek. Projenin tüm ekipmanları yüksek teknoloji ürünü. Geleceğe dair hayal ettiğiniz her şey bu projede var.

Bu proje son model teknolojilerle tasarlandı. En son teknolojileri bu projede görebilirsiniz. Yolcu terminali bölümlerden oluşuyor. Ortak alanlar içinde mağazaların, restoranların olduğu bir AVM gibi tasarlandı. AVM’de dolaşıyor gibi hissedeceksiniz. Dört kattan oluşuyor. Katların tamamı ortak alan. İleride bu alan giden yolcular için ekranlarla bölünecek."

Hac mevsimi sonrası hizmete girmesi planlanıyor

İstasyonlardaki platform sayısının neden bu kadar fazla olduğuyla ilgili soruyu cevaplayan Başin, platformların farklı güzergahlar arasında tren seferleri düzenlemek, vagonları park edebilmek ve ileride yaşanabilecek olası bir kaza durumunda kullanmak için fazla tutulduğunu belirterek şöyle dedi:

"Platformlar Mekke, Cidde, KAEC ve Havaalanı arasındaki tren seferlerini düzenlemek için fazla tutuldu. Ayrıca bu platformlar vagonları park etmek amacıyla veya ileride yaşanacak muhtemel bir kaza durumunda kullanılacak. Cidde’de 8 tane var çünkü alan olarak KAEC ve Medine’den daha büyük bir istasyon. Mekke manevra istasyonu olacağı için burada 10 platform bulunuyor."

İstasyonların aydınlatılmasının güneş enerjisinden sağlandığına işaret eden Başin, tüm istasyonların ne zaman hizmete gireceğiyle ilgili soruya kesin bir tarih verememekle birlikte hac mevsimi sonrasında hizmet vermesinin planlandığını kaydetti.

Haremeyn Hızlı Tren projesi kapsamında geçen Şubat ayında Mekke ile Medine arasında test sürüşlerine başlanmış ve 28 Haziranda test sürüşlerine Kral Abdullah Ekonomi Kenti (KAEC) istasyonu da eklenmişti.

Bu istasyondan haftada 2 gün Perşembe ve Cuma günleri Mekke ve Medine'ye test sürüşleri yapılıyor. 460 km uzunluktaki hızlı tren hattı, karayoluyla 4 saat süren mesafeyi saatte 300 km hızla 1 saat 20 dakikaya düşürecek.

Kaynak: AA