Hamiyet hemşirenin hayat kurtaran eğitimleri

Hamiyet Işıksolak 44 yaşında. Sağlık Bakanlığı'na bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nde (UMKE) görev yapıyor. Işıksolak, 8 yıldır hem Türkiye'deki hem de yurt dışındaki sağlık personeline eğitim veriyor.

İzmir Sağlık Müdürlüğü Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şubesi'nde görev yapan Işıksolak'ın, 1999 yılında Ankara'da geçirdiği trafik kazasında omurgası kırıldı.

Uzun süre tedavi gördü. 17 Ağustos 1999'da meydana gelen Marmara Depremi'nde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle de evinden çıkamadı. O günlerde zor durumda olan insanların yardımına koşmak için acil sağlık eğitimi almaya karar verdi.

Ekipler "Rambo" olarak adlandırılıyor

Işıksolak, 2007 yılında İzmir 112 Ambulans Servisi'nde göreve başladı. Bir yıl sonra zorlu eğitimlerin ardından UMKE'de görev yapmaya hak kazandı.

Van ve Simav depremleri, Edremit'teki sel baskını, Soma maden faciası ve Libya'daki iç karışıklık döneminde yaralıların tahliyelerine yardım etti.

Işıksolak'ın kurtarma operasyonlarındaki başarısı, 2 yıl sonra UMKE'de eğitmen olmasını sağladı.

Hamiyet Işıksolak, İzmir'in Urla ilçesindeki Karantina Adası'nda bulunan Sağlık Bakanlığı Eğitim Tesisleri tatbikat alanında sürekli eğitimler veriyor.

Aldıkları zorlu eğitim nedeniyle "Rambo" olarak adlandırılan ekipleri eğiten ve bu eğitimlerin her aşamasında kursiyerleri yalnız bırakmayan Hamiyet hemşire, özenle yetiştirdiği personelle afet bölgelerinde birçok kişinin hayata tutunmasını sağlıyor.

"Hata yapma lüksümüz yok"

Hamiyet Işıksolak, UMKE'ye katıldığı günü unutamadığını söylüyor.

"Sağlıktaki 'Rambo'ları yetiştiriyoruz. Bu bize eski Sağlık Bakanı'nın verdiği isimdi. Bizler kendi başımızın çaresine bakmak üzere yetiştiriliyoruz. Afet bölgesine gidince en az 72 saat boyunca herhangi bir kurumdan destek almadan yaşayıp sağlık hizmeti verebiliriz."

Hamiyet hemşirenin sert bir eğitmen olduğu söyleniyor. Disiplinsizliğe ve kurallara uymayanlara tepki gösteriyor.

"UMKE'de görev yaptığımız için bizim hata yapma lüksümüz yok. Biz iyi olmak zorundayız. Çok toleransım ve affım yok. Beni en mutlu eden şey bir insanın hayatına küçük de olsa yardımımızın olması, bu inanılmaz mutlu ediyor beni. Ekip arkadaşlarıma sarılıyorum. Bu benim başarım değil ekip işidir."

Kaynak: AA