Hamile kadın paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı

Ağrı merkeze 32 kilometre uzaklıktaki Balkaynak köyünde 36 yaşındaki Selma Koçyiğit'in doğum sancılarının başlaması üzerine yakınları, 112 Acil sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Yolu kar ve tipi nedeniyle kapalı köye ulaşmak için 8 personel, ambulans, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) aracı, kamyon ve paletli ambulans bölgeye hareket etti.

Dönerdere köyü mevkisinde araçlar kar ve tipi nedeniyle ilerleyemeyince sağlık ekipleri 8 kilometrelik yolu paletli ambulansla giderek, hastaya ulaştı.

Ekipler, doğum sancısı çeken Koçyiğit'i paletli ambulansla sağlık ekiplerinin bulunduğu bölgeye getirerek, burada hazır bekletilen ambulansa taşıdı.

Ağrı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne 3 saat süren çalışma sonucu ulaştırılan Koçyiğit’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA