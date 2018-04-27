Ham karpuzlar, timler tarafından tespit ediliyor

Adana karpuzu, Yüreğir, Seyhan, Ceyhan, Yumurtalık ve Karataş ilçelerinde yoğun olarak ekiliyor.

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve ziraat odaları tarafından oluşturulan "ham karpuz timleri" hasat çalışmalarını yerinde takip ediyor ve ham karpuzların tüketiciye sunulmasının önüne geçmeye çalışıyor.

Üreticiler, tarlalarında hasat yapacağını bir gün önceden müdürlüklere bildiriyor. Ardından timler karpuzun olgunlaşıp olgunlaşmadığı kontrol ediyor ve hasat işlemine başlıyor.

Karpuz ekim alanlarındaki taramalarında, olgunlaşmadan hasat edildiği belirlenen karpuzlar valilik kararıyla imha ediliyor.

Bu uygulamayla hem vatandaşın ham karpuz yemesinin önüne geçiliyor hem de Adana karpuzunun marka değeri korunuyor.

"Çiftçi de tüccar da uygulamadan memnun"

Adana Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Muhammet Ali Tekin, müdürlük olarak ham karpuz kırımıyla yoğun şekilde mücadele ettiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Çiftçi geliyor, 'Yarın karpuz kırmayı düşünüyoruz' diyor. Biz de ekiplerimizi gönderiyoruz, gidiyorlar tarlada karpuza bakıyorlar, yüzde 80 civarında bir olgunluğa erişmişse 'kırılabilir' şeklinde rapor veriyoruz. Bu raporla çiftçilerimiz hasada başlıyor. Bu alan çok geniş, 4-5 hazır timimiz var. Bir gün önceden çiftçiler müracaat ediyor, biz onları sıraya koyuyoruz, sırayla tarlaları geziyoruz. Bizim iznimiz olmadan kırım yapanları jandarma ekipleriyle durdurup gerekli işlemi yapıyoruz. Bunu 2 senedir çok başarılı şekilde götürdük, bu 3'üncü sene. Çiftçi de tüccar da bundan memnun. Çünkü piyasaya giden ham karpuzu vatandaş aldığında lezzet bulmazsa bu sefer kötü tepki geliyor. Bu yüzden piyasada bir durağanlık oluşuyor, fiyatları düşürüyor. Bu çalışmada asıl hedefimiz tüketicinin olgun ve lezzetli karpuz yemesi. Tüketici de bundan memnun. Timlerimizin çalışmaları sayesinde bu sağlandı."

Kaynak: AA