Hakkari'ye 5 bin kişilik kayak tesisi yapıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca kent merkezine 12 kilometre uzaklıktaki 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Yaylası'nda yapılan ve 2010 yılında hizmete sunulan kayak merkezi, hayata geçirilen yatırımlarla özellikle hafta sonları gençler için eğlence merkezi haline geldi.

Kayak merkezine uluslararası piste yapılacak, 5 bin kişiye hizmet verecek

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal, "Dörtlü telesiyejin hizmete girmesiyle yaklaşık 4-5 kilometrelik pistlerimiz olacak. Kot farkı yaklaşık 500 metre olan uluslararası bir pistimiz ortaya çıkıyor ve uluslararası yarışmaları burada yapabiliriz. Biz 4'lü telesiyeji yaptığımızda hafta sonları 2-3 bin kişiyi ağırladığımız kayak merkezimizde artık yaklaşık 5 bin kişiye hizmet vereceğiz." dedi.

Kayak merkezi ile kayağa ilginin arttığını ifade eden Güldal, bölgede snowboard, trekking ve dağ tırmanışlarının da yapılmaya başlandığını söyledi.

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"Eskiden burada sadece kayak yapılıyordu, bu sporu yapan kişilerin de yüzde 95'i erkekti." diyen Güldal, "Ancak kayak merkezimizin açılmasıyla beraber şu an burada yüzde 30, yüzde 40'a yakın bir kadın potansiyelimiz var." dedi.

Kaynak: AA