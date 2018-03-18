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Buradasınız : » » Hakkari’de öğretmenler, “Çanakkale Türküsü”nü seslendirdi

Hakkari’de öğretmenler, “Çanakkale Türküsü”nü seslendirdi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 20 öğretmenin şehitler için seslendirdiği "Çanakkale Türküsü"nün yer aldığı klip, sosyal medyada beğeni topladı.

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İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, "Öğretmenim Söyle Bana" projesi kapsamında Yüksekova Kaymakamlığı, 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğünün katkısıyla şehitleri anmak için klip çalışması gerçekleştirdi.

Askeri üs ve sınır bölgelerinin de olduğu kentin değişik noktalarında çekilen klipte yer alan farklı branşlardaki öğretmenler, Çanakkale Türküsü'nü seslendirdi. Şehitler için hazırlanan klip, kısa sürede sosyal medyada büyük beğeni topladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, öğretmenlerin çabasının karşılığında güzel bir sonucun ortaya çıktığını anlatarak, "Klip kısa sürede çok beğenildi. Klip çalışması ilçenin birçok noktasını kapsıyor. Bu güzel ve anlamlı çalışmadan dolayı Kaymakamımız Mahmut Kaşıkçı, 3'üncü Piyade Tümen Komutanımız Tümgeneral Metin Tokel'e ve emeği geçen tüm öğretmenlerimize teşekkür ederim. Herkesin emeğine sağlık." diye konuştu.

Kaynak: AA

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