Hakkari yarı olimpik yüzme havuzuna kavuştu

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın, 2014 yılında Pehlivan Mahallesi'nde yaptığı ve 17 milyon liraya mal olan spor kompleksi spora ilgiyi arttırdı.

Yarı olimpik havuz hizmete girdi

Spor kompleksinde bin 500 kişi kapasiteli spor salonu, çok amaçlı gençlik merkezi, 3 antrenman salonu, 500 seyirci kapasiteli yarı olimpik yüzme havuzu, tekerlekli paten pisti, koşu parkuru ve çeşitli sporların yapılabileceği açık alanlar bulunuyor.

Kompleks içinde hizmete giren yarı olimpik havuzda çocuklara, 6 eğitmen eşliğinde yüzme dersi verilmesine de başlandı.

"Hakkari spor potansiyeli çok yüksek illerimizden biri"

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal, önceki yıllarda gençlerin ve çocukların yüzmeyi akarsularda öğrenmeye çalıştığını belirtti.

"Hakkari'de 'Yüzme bilmeyen kalmasın' projesi kapsamında bütün çocuklarımızı yüzme branşı ile tanıştırıp hepsine yüzme öğreteceğiz. Hakkari spor potansiyeli çok yüksek illerimizden biri. Branşlarımızın çoğu aktifti ancak havuzumuz olmadığından yüzme branşımız yoktu. Bugün yarı olimpik yüzme havuzumuzu açtık.

Şu ana kadar 600 üzerinde kayıt aldık. İnşallah yüzme branşında çocuklarımız ileriki süreçlerde il takımında ve milli takımda yer alacak. Ne kadar çocuğumuz gelirse inşallah hepsini havuzla buluşturup yüzmeyi öğreteceğiz. Bu Hakkarili çocuklar için gerçekten büyük bir avantaj."

Kaynak: AA