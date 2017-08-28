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Buradasınız : » » 'Hacı Murat' tutkunları Bodrum'da buluştu

'Hacı Murat' tutkunları Bodrum'da buluştu

Halk arasında "Hacı Murat" olarak bilinen Murat 124 marka otomobil tutkunları, Bodrum ilçesinde şehir turu attı.

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Hacı Murat tutkunları Bodrumda buluştu

"Turkhis Classic Car Murat 124" ve "Turkhis Classic Cars" isimli iki grubun, Bodrum Belediyesinin katkısıyla düzenlendiği etkinlikte, Murat 124 marka otomobil tutkunları bir araya geldi.

Farklı illerden Bodrum'a gelen sürücüler, Haremtan Tepesi mevkisinde buluşup konvoy oluşturarak şehir turu attı. Şehir turu, akşam saatlerinde konserlerin gerçekleştirileceği Bodrum Belediye Meydanı'nda sona erdi.

"Turkhis Classic Car Murat 124" kurucusu İbrahim Çelik, etkinliğe Antalya, İzmir, Burdur, Kütahya, Muğla ve Aydın'dan yaklaşık 50 otomobilin katıldığını söyledi.

Çelik, vatandaşların otomobillere büyük ilgi gösterdiğini kaydetti.

Bodrumlulara ve tatilcilere nostalji yaşattıklarını anlatan "Turkhis Classic Cars" grubundan Ozan Aydın ise otomobillerinin camlarında Yeşilçam filmlerine ilişkin posterler olduğuna işaret etti. Aydın, bu posterlerdeki filmlerdeki ünlülerin 1970'li yıllarda Murat 124 kullandığını söyledi.  

Etiketler: hacı murat, Murat 124 otomobil, bodrum
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