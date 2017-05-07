'Hacı Murat' tutkunları Bilecik'te buluştu

Halk arasında "Hacı Murat" olarak bilinen "Murat 124" tutkunları, Bilecik'te bir araya geldi.

Tepebaşı mevkisinde bir araya getirilen yaklaşık 100 "Murat 124", vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Nostalji rüzgarı estiren, renkli ve bakımlı klasik araçları toplu halde görme fırsatı bulan vatandaşlar, bol bol fotoğraf çektirdi.

Murat 124 Sevdası Kulübü Başkanı Sinan Demir, AA muhabirine, kulüplerinin 2014 yılında sosyal medya üzerinde kurulduğunu ve yaklaşık 15 bin üyeye sahip olduklarını belirtti.

Demir, Türkiye genelinde kullanılabilir durumda yaklaşık 350 "Murat 124" olduğunu tahmin ettiklerini aktararak, ''Klasikleri seviyoruz, klasiklere herkesin değer vermesini istiyoruz. 1971 yılında Türkiye'de yapılmış olan Murat 124'leri üzerinden 46 yıl geçmesine rağmen hala yaşatmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Kulübün kurucusu Ali Demir de 12 ilden yaklaşık 300 kişiyle Bilecik'e geldiklerini söyledi.

Gönüllü olarak 500'e yakın arkadaşlarının olduğunu belirten Demir, ''Bilecik'e gelme amacımız; Bilecik'i haritada bilen çok az insan var, hem Bilecik'i tanıtmak hem de burada Osmanlı'nın doğduğu yerleri arkadaşlarımıza göstermektir." ifadelerini kullandı.

Şeyh Edebali Türbesi'ne konvoy halinde giden grup, daha sonra Bilecik Belediyesi Yaşayan Kent Müzesi ve Osmaneli ilçesine ziyaret gerçekleştirdi.