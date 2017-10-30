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'Güzeldere Yaylası' bu mevsimde bir başka güzel

'Saklı cennet' olarak nitelendirilen Güzeldere Yaylası, sonbaharda da ziyaretçilerini kendine çekiyor.

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Güzeldere Yaylası bu mevsimde bir başka güzel

Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki Güzeldere Yaylası, her mevsim farklı bir güzelliğe bürünüyor.

Özellikle sonbaharda  ziyaretçilerine renk çeşitliliği ve şelalesiyle muhteşem bir güzellik sunuyor.

Güzeldere köyünde bulunan ve 130 metre yükseklikten akan şelaleyi saran köknar ve çınar ağaçları, sonbaharın sarı ve kahverengi tonlarını taşıyor.

Yüksek ağaçlarla kaplı bölgedeki mesire alanları da doğaseverler için spor ve güzel vakit geçirme imkanı sunuyor.

Kayalıkların içindeki şelale, ağaçların sararan yapraklarının dökülmesiyle seyrine doyumsuz manzaralar oluşturuyor.

Son yıllarda yapılan çalışma ile hem ulaşımı kolaylaşan hem de konaklama imkanı bulunan bölge, foto-safari ve doğaseverlerin vazgeçilmez mekanlarının başında geliyor.

Kahverengi, yeşil ve sarının her tonunu bulmanın mümkün olduğu yayla, doğal güzellikleri dolayısıyla "saklı cennet" olarak nitelendiriliyor.

Kaynak: AA 

Etiketler: sonbahar, Güzeldere Yaylası, düzce
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