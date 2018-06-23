Güvercini kurtarırken kollarını kaybeden Ramazan pişman değil

Ağrı Diyadin'de güvercini kurtarmak isterken, yüksek gerilim hattına kapılarak iki kolunu kaybeden 17 yaşındaki Ramazan Taşdemir, 9 ay sonra köyü Gülbuldu'ya döndü. Talihsiz genç, güvercinlere baktı, ailesiyle hasret giderdi.

Arkadaşlarıyla köyünü gezen Taşdemir, ölümden döndüğü yere gitmedi. Çok sevdiği güvercinlerle vakit geçiren Ramazan’a annesi Fatma Taşdemir kol kanat oldu.

Taşdemir, sağlık kontrolü için 9 Temmuz'da Ankara'ya Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yeniden gidecek. Eğer o güne dek yaraları iyileşirse protez takılacak.

"Hiç pişman olmadım"

Ramazan Taşdemir, kollarına protez takılması için yeniden yardım talebinde bulunarak, "O gün kollarımı kaybetmeme neden olan güvercini kurtardığım için hiç pişman olmadım" dedi.

Taşdemir, "Annemin ‘yavrum kolsuz kanatsız kaldı’ sözlerini daha sonra gazete ve televizyonlardan öğrendim. Çok etkilenmiştim. Hastanede kaldığımız süre hem benim için hem de ailem için çok zor oldu" diyerek, neler yaşadığını anlattı.

Hastanede çok iyi bakıldığını söyleyen Taşdemir, şöyle konuştu:

"Başta Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan olmak üzere bana tüm Türkiye sahip çıktı. Hastanede bana çok iyi baktılar. Ancak hiçbir yer insanın evi gibi olmaz. Evimizden ayrı kaldığım sürede en çok annemi özlemiştim. Köye geldiğimde ilk ona koştum. Annem benim kolum kanadım. Tek başıma yürüyorum. Eskiden tek başıma yürümekte zorlanıyordum. Annem beni tutuyor, bana kol kanat geriyor. Evde güvercinlerim var. Onlarla vakit geçirmeyi çok seviyorum."

Ramazan Taşdemir'in babası Mehmet Taşdemir ise Ramazan'ın sağlık kontrolü için Ankara'ya gideceklerini ve herkesin onlara yardımcı olmak için söz verdiğini söyledi ve "İnşallah Ramazan protezlerine kavuşacak" dedi.

Kaynak: AA