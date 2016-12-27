Şu an okuduğunuz haber
baslik
Haberleri sitene ekle
Üye girişi

TRT Haber

Ankara 3
Çok Bulutlu
Çok Bulutlu

Piyasalar

  • Dolar: 3.515
    Euro: 3.674
  • BIST: 76956.83
    Altın: 128.728

Kapat
Buradasınız : » » Güreşçi develere karda idman

Güreşçi develere karda idman

Güreş ve yarış etkinlikleri için Ege bölgesinden Van'a getirilen develer, karın içinde hazırlık idmanı yapıyor.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
Güreşçi develere karda idman

Ülkenin farklı bölgelerinde düzenlenen güreş ve yarış etkinliklerine hazırlanan develer, dayanıklılıklarının artırılması ve daha zinde olmalarının sağlanması amacıyla Van'da kampa alınıyor.

Ege bölgesinden, yüksek rakım, temiz hava ve karla kaplı arazilerde eğitim imkanı bulmak için Van'a getirilen güreş develeri, Hacıbekir Mahallesinde eğitime tabi tutuluyor.

Dayanıklılık testi

Günde iki kez kar üstünde antrenman yaptırılan develer, özellikle soğuk havaya karşı dayanaklılık testlerinden geçiyor. Uzun süren idman döneminin ardından sağlamlığı kanıtlanan develer, Türkiye'nin çeşitli kentlerinde düzenlenen güreş ve yarışmalara katılıyor.

Sıcak iklim bölgelerinde yaşadığı bilinen develeri, Van'da kar üstünde gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Deve yetiştiricisi Turan Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, babasının İzmir'de askerlik yaptığı dönemde develerle karşılaştığını ve o dönemden sonra 10 yıldır aile olarak deve yetiştirdiklerini belirtti.

Demir, Van'da 20 deveyi eğitime aldığını, bu eğitimi alamayan develerin geç büyüdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Develerimizi Ege bölgesi gibi sıcak bölgelerden bir yaşındayken alıp soğuğun ve karın yoğun olduğu ilimizde eğitime alıyoruz. Onları günde iki defa kar üstünde ayaklarının güçlenmesi için idmanlara sokuyoruz. Kar onlara oluşturduğu zor şartlar onların hemen büyüyüp güçlenmesini sağlıyor. Bu idmanlar yapılmadığı zaman develerin ayak gelişimi yeterli seviyeye ulaşmıyor. Develer 6 yaşına geldikten sonra sosyal medya üzerinden tanıtımını ve satışını yapıyoruz. Satışlarımızı yapmamızın ardından Ege bölgesinde gerçekleşen deve güreşlerine katılıyorlar."

Etiketler: Van, Ege Bölgesi, deve yarışları, kar, idman, güreşçi develer
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
TÜMÜ »
﻿

MANŞETLER  /  YAŞAM

YAŞAM HABERLERİ

Tüm Yaşam Haberleri



TRT HABER SOSYAL AĞLARDA

Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2016. TRT HABER