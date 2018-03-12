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Buradasınız : » » Güneşin suyla kavuştuğu anlar görüntülendi

Güneşin suyla kavuştuğu anlar görüntülendi

Türkiye'nin 5. büyük gölü olan İznik Gölü'nde, güneşin suyla kavuştuğu anı yakalayabilmek için meraklıları birbirleriyle yarıştı.

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Güneşin suyla kavuştuğu anlar görüntülendi

Türkiye'nin birçok yerinden gelen doğa ve fotoğraf tutkunları, hafta sonu İznik Gölü'nde, güneşin Karsak Boğazı'ndan suyla kavuşarak batışını izlemek için Çakırca sahiline akın etti.

İznik Kaymakamlığı, Belediye ve İznik Fotoğrafçılar Derneği'nin (İZFOD) katkılarıyla yapılan "Gün batımı şenliği", Çakırca Köyü muhtarlığının ev sahipliğinde gerçekleşti.  

Çakırca Sahil Parkı'nda yapılan gün batımı etkinliği, İZHALKDAN'ın halk oyunları danslarıyla renklendi.

Fotoğraf tutkunları, "İznik'i hiç bu kadar güzel görmemiştik. İnsanları çok samimi, fotoğraf çekerken elinden gelen yardımı yaptılar. Burada olmaktan çok mutlu olduk" dedi.

İznik Fotoğrafçılar Derneği Başkanı Metin Emre de, "Bugün bu zamanlarda güneşin suya kavuştuğu an dediğimiz ekinoksu yaşıyoruz. Etrafı dağlarla kaplı olan İznik Gölü'nün sadece bir bölümünde yer alan boğazdan Mart ve Ekim aylarında güneş suya batıyor izlenimi veriyor" ifadelerini kullandı. 

Bu doğa olayı yılda 2 kez tekrarlanıyor

İznik, dünyadaki en güzel beş gün batımından biri olan ekinoks döneminin ilkini Pazar günü yaşadı. Yılda iki kez tekrarlanan bu doğa olayının ikincisi ve sonuncusu 3-10 Ekim tarihlerinde yaşanacak. Dünya üzerindeki belirli göllerde nadiren görülebilen bu doğa olayında, güneş suyun içine batar gibi bir izlenim veriyor.

Etkinliğe İznik Kaymakamı Bülent Bayraktar, Belediye Başkanı Osman Sargın, Jandarma Komutanı Üsteğmen Tuncay Doğan, Çakırca Köyü Muhtarı Zeki Bayrak katıldı. 

Kaynak: İHA

Etiketler: iznik gölü, güneş, fotoğraf, Doğa
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