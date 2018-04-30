Güneş panellerinden elde ettiği elektriği yanında taşıyor

Çiftçi Sadi Yücel 60 yaşında. Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine bağlı Suvermez Köyü'nde yaşıyor.

Yücel, İstanbul'da 18 yıl taksi şoförlüğü yaptıktan sonra köyüne döndü. Tarlalarını sulamada kullandığı jeneratör yakıtı masraflı olunca da güneş enerjisi sistemi kurmaya karar verdi.

Yücel, traktörünün römorkuna yerleştirdiği güneş panellerinden elde ettiği elektriği tarla sulamada ve bağ evini aydınlatmada kullanıyor.

"Emekli olunca eşimle köyümüze dönmeye karar verdik. Tarla ve bahçelerimizi ekmeye başladık ama sulama konusunda enerji sorunu yaşıyorduk. Jeneratör masraflı oluyordu. Ne yapabilirim derken, bu fikir aklıma geldi."

Yücel, 12 panel, 4 akü, bir invertör sayesinde 6 kilovat/saat elektrik üretiyor.

"Bunun yüzde 60'ını bahçede, yüzde 40'ını da bağ evinin aydınlatmasında kullanıyorum. Daha önce jeneratör kullanıyordum, tasarruf ettim. Yazın bahçemde kışın da evimde kullanmak gayesi sistemi taşınır yaptım. Römorku ile 12 bin liraya mal oldu. 2 yılda amorti edeceğimi düşünüyorum."

Kaynak: AA