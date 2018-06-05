Gündüz uyuyor, gece çalışıyorlar... Toptancı hallerinde çalışanların hikayesi

Ataşehir... Saat: 23.30

İstanbulluların evlerinde uykuya hazırlandığı saatler.

Şehrin büyük bölümü günün temposunu atlatıp yatağa girmek üzereyken, bazı insanlar için ise koşturmaca burada yeni başlıyor.

Yaklaşık 10 milyon insanın sebze ve meyve ihtiyacının karşılandığı Ataşehir Hali...

Taze ürünlerin tüketiciye zamanında ulaşması adına zamana karşı yarış verilen halde toptancısı ile birlikte hamalı, arabacısı, çaycısı da rızkını gecenin karanlığında arıyor.

Halin başkahramanları; “Arabacılar”

Mal almak için İstanbul’un farklı noktalarından gelen kamyonlar hal önünde uzun kuyruklar oluştururken, gecenin sessizliğini toptancılarla perakendeciler arasındaki hararetli pazarlıklar bozuyor.

Sabahın erken saatlerine kadar süren hareketliliğin başkahramanları ise arabacılar.

Depolar ile kamyonlar arasında mekik dokuyan arabacılar, sebze ve meyvelerin sofralara gelmesinde en az toptancılar kadar önemli bir role sahip. Onlar toptancının eli ayağı...

Sosyal hayat olmayan yaşamlar

Hal çalışanları genel olarak durumlarından memnun olsa da sosyal hayatları olmamasından şikayetçi.

“Biz yaşarken onlar uyuyor, onlar yaşarken ise biz”.

Özellikle çocuk sahibi olan hal çalışanlarının en büyük özlemi ise çocukları ile vakit geçirebilmek.

İş temposundan şans bulup kendine vakit ayırabilen çalışanlar çay ocağında hem karınlarını doyuruyor hem de sohbet edip günlük sosyalleşme ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorlar.

Günün ilk ışıklarına kadar İstanbul’un sebze ve meyve ihtiyacını karşılayan çalışanlar gece dönmek üzere vardiyalarını arkadaşlarına teslim ediyorlar.

Yeni hal 2019’da açılıyor

Çalışma saatleri içerisinde gözle görünen tek sıkıntısı ise halde yeterli alan olmaması.

Gerek hal içerisinde gerekse dışında yıllardır süregelen araç trafiği ve tezgah sayısının yetersizliği zaman ilerledikçe büyüyen bir problem haline geldi.

Bu problemin giderilmesi için Büyükşehir Belediyesi Tuzla Aydınlı’ya hal kompleksi inşası çalışmalarına başladı. Ataşehir Hali 2019’da tamamen Tuzla’ya taşınacak.

Haber: Serhan Sevin - İlyas Umut Özacar