Gündüz lastikçide çalışıyor gece boks şampiyonasına hazırlanıyor

Muş Spor Salonu'nda akşamları Boks Antrenörü Eyyüp Sezgin'in gözetiminde traktör lastiği, kum torbası ve halatla sıkı antrenman çalışması yapan Yunus Emre Sertkaya, gündüz de lastikçide çalışarak aile bütçesine katkı sağlıyor.

Geçen yıl Mersin Erdemli'de düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda birinci olan Sertkaya'nın hedefi, bu yıl 16-22 Temmuz'da Kahramanmaraş'ta düzenlenecek Türkiye Yıldızlar Şampiyonası ve Rusya'da düzenlenecek Avrupa Yıldızlar Şampiyonası'nda şampiyonluk elde etmek.

"Lastik işinde çalışmak boksa da faydalı"

Milli sporcu Yunus Emre Sertkaya, arkadaşlarının tavsiyesi üzerine boksa başladığını söyledi.

Sertkaya, yaklaşık 5 yıldır boks yaptığını, antrenmanlarda aralıksız çalıştığını anlattı:

"Bu yıl Avrupa Şampiyonası var. Ona çok dikkatli hazırlanıyoruz. İnşallah ülkeme iyi bir derece getireceğim. 2015-2016 yıllarında Türkiye üçüncüsü oldum. 2017 yılında Türkiye şampiyonluğum var. Lastikçide çalışıyorum. Ağır bir iş olduğu için boksa da faydası olduğunu düşünüyorum. Hem çalışıp aileme katkı sağlıyorum, hem de antrenman yapıyorum. Hedefim bu yılki Avrupa Şampiyonası'nda derece getirmek."

"Rusya'da ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek"

Boks Antrenörü Eyyüp Sezgin de 19 yıldır boks sporuna hizmet ettiğini ifade etti.

Antrenör Sezgin, bu yıl Türkiye Yıldızlar Şampiyonası'na 5 sporcu ile hazırlandıklarını söyledi:

"Yunus Emre geçen yıl Türkiye Şampiyonası'nda kendi kategorisinde Türkiye birincisi oldu. Yapılan milli takım kampında başarılı olup Romanya'da ülkemizi başarıyla temsil etti. Bu yıl yapılacak Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'na yine büyük bir azimle hazırlanıyor ve oradan da şampiyon olup Rusya'da yapılacak Avrupa Yıldızlar Şampiyonası'nda ülkemizi iyi bir şekilde temsil edecektir."

Eyyüp Sezgin, Yunus Emre'nin imkansızlıklar içinde boksa devam ettiğini belirtti:

"Yunus Emre'nin babası kamyon şoförü. Yıllardır babası birçok imkansızlığa rağmen oğlunu antrenmanlara gönderiyor."

Kaynak: AA