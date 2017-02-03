Günde 50 kilometre yürüyerek kendir üretiyorlar

Gaziantep Şehreküstü Mahallesi'nde asırlık kendir geleneğini yaşatan ustalar, Sulu Mağara'daki el yapımı tezgahlarda günde 50 kilometreye yakın yol yürüyerek kendir üretiyorlar.
Fabrikalardan temin ettikleri atık iplikleri nemli ortamda işleyen ustaların nemli ortamda ilerleyen teknolojiye rağmen el yapımı tezgahlarda ürettiği kendirler, file, hamak, balıkçı ağı ve çeşitli malzemeleri bağlamada kullanılıyor.
Ahşaptan yapılmış çıkrıkla çalışan ustalar, aralarında çocukların da bulunduğu çalışanlarla ipleri tezgahlar arasında koşarak sarıp kendire dönüştürüyor.
Bir asırlık geçmişi bulunan kendirciliği yoğun çabayla yaşatan kendirciler, günlük yaklaşık 50 kilometre yol yürüyerek, 100 kilogram civarında kendir üretiyor. AA