Gümüşhane'de lavanta yetiştiriciliği başladı

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünce hazırlanan ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) desteğiyle hayata geçirilen proje kapsamında, Kelkit ve Şiran ilçelerinde 10 üretici ile toplam 40 dönüm alana 94 bin lavanta dikilecek.

Proje kapsamında, Şiran ilçesinin Sarıca Köyü'nde çiftçi Köksal Tombul'a ait 13 dönümlük tarlada düzenlenen lavanta dikim töreninde konuşan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Edip Birşen, kentte ürün çeşitliliğini artırmak ve il ekonomisine katkı sağlamak amacıyla ilk kez lavanta dikimi yaptıklarını söyledi.

"Tarımsal üretim alanlarımızı artırmayı amaçlıyoruz"

Lavanta yağı ve balının çiftçiler için önemli bir gelir kaynağı oluşturacağına dikkat çeken Birşen, "Kentimizde ilk kez yapılacak lavanta yetiştiriciliği ile hem lavanta yağı üretilecek hem de bölge arıcılarımız için önemli bir nektar kaynağı sağlanmış olacaktır. Lavantanın bölgemiz için alternatif ürün olması ile daha çok kıraç arazilerde kullanılmayan alanlara dikimi yapılarak tarımsal üretim alanlarımızı artırmayı amaçlıyoruz" dedi.

Tarihi Süleymaniye Mahallesi lavanta kokacak

Birşen, lavantanın maviden mora uzanan çiçekleriyle görsel şölen sunan bir bitki olduğa dikkat çekerek, "Gümüşhane'nin eski yerleşim yeri olan tarihi Süleymaniye Mahallesi'ne de 5 bin lavanta fidesi diktik. Lavanta bitkisi, yağı, balı hem de görselliği dolayısıyla kentimize ekonomik alanda olduğu kadar turistik anlamda da büyük katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Birşen'in konuşmasının ardından katılımcılar, çiftçilerle lavanta fidesi dikti.

Törene Şiran Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, DOKAP Ekonomik Kalkınma ve Proje Uygulama Koordinatörü Şeref Demir ile ilgililer katıldı.

Kaynak: AA