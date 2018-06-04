Gülsüm Kabadayı'nın fedakarlığı sınav sorusu oldu

Antalya'da geçirdiği trafik kazası sonucu felç olan, kamuoyunun "Umut" olarak bildiği ve Rus uyruklu olduğu düşünülen gence Gülsüm Kabadayı 10 yıl boyunca sahip çıktı. Kabadayı'nın bu fedakarlığı, hafta sonu yapılan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testinde soru olarak öğrencilere yöneltildi.

"Gururlu hissediyor"

Kabadayı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda soruyu yayınlayarak, "Milyonlarca öğrencimizin girdiği LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi sınavında çıkan soru. Ne mutlu bana. Allah rızası için ve insanlık için yaptığım iyiliğin evlatlarımıza aşılanması" yazdı.

Sosyal medya hesabından da "Gururlu hissediyor" durumunu paylaşan Kabadayı, ayrıca şu mesajı yazdı:

"LGS'de sorulan soru üzerine bugün çok mesaj geldi ve telefon ile arandım. Herkese teşekkür ederim. Bana bu onuru yaşatan Milli Eğitim Bakanlığı'na teşekkür ederim."

LGS'de çıkan soru

"Sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav"da adaylara yöneltilen söz konusu soru ve şıkları şöyle:

Geçirdiği kaza sonucu hastaneye kaldırılıp yoğun bakıma alınan ve Rus olduğu tahmin edilen felçli gence, Gülsüm Kabadayı adlı bir vatandaş sahip çıktı. Bu sahipsiz gencin ölümüne kadar geçen yaklaşık on yıllık sürede bakımını üstlendi. Gülsüm Kabadayı, çıktığı bir televizyon programında Rus muhabirin, 'Bu gencin bakımı için gerekli gücü nereden alıyorsunuz?' sorusuna, 'Allahımdan, devletimden, doktorlarımdan ve Türk annelerinden' diyerek cevap verdi. Bu parçadan aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?

a) Yardımlaşma, fedakarlık içeren bir davranıştır.

b) Allah inancı, iyilik duygusunu güçlendirir.

c) İyilik yapmak için zengin olmak gerekir.

d) İnsanlar başkalarının yardımına ihtiyaç duyar.

Yayınlanan cevap anahtarında sorunun doğru cevabı "C" şıkkı.

Umut'un hikayesi

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Ağustos 2008'de tedavi gören bir yakınına refakat eden Gülsüm Kabadayı, trafik kazası sonucu aynı hastanenin yoğun bakım servisinde kalan kimliği meçhul gençle ilgilenmeye başladı.

Kabadayı, yaklaşık 2 ay gönüllü baktığı gencin adını "Umut" koydu. Daha sonra genci evine götürerek bakımını üstlendi. Kabadayı'nın 10 yıl boyunca baktığı Umut, 23 Ocak'ta çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybetti.

Kaynak: AA