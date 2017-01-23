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Buradasınız : » » Grip hastalığına farkındalık için 'öpme' türküsü

Grip hastalığına farkındalık için 'öpme' türküsü

Hakkarili türkücü Aydın Aydın, gribal enfeksiyonlara dikkati çekmek için bestelediği "Öpme" türküsünü köyünde seslendirdi.

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Grip hastalığına farkındalık için öpme türküsü

Hakkari'de gribal enfeksiyonun yayılmasını önlemek amaçlı türkü besteleyen Aydın Aydın, halk tarafından da büyük destek görüyor.

"Türkiyem kulak ver bu sese sakın öpme'', ''Hastayım ben öpme, gribim ben öpme, fazla ısrar etme'', ''Hakkari'nin Bağışlı köyü öpüşmeyi yasakladı'', ''Bu köyde öpüşmek yasak'', ''Anne, baba, beni seviyorsan öpme, ısırma'', ''15 tatili zehir etme, öpme'' yazılı dövizler taşıyan vatandaşlar ve ağızlarına maske takan çocuklar, Aydın ile bir süre karda yürüdü.

"Çocuklarımızı öpmeyelim"

Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, öpüşmenin gribal enfeksiyonun yayılmasına yol açtığını söyledi.

Bu duruma dikkati çekmek için türkü bestelediğini anlatan Aydın, şunları kaydetti:

"Aslında yüz binlerce insanın sıkıntısıdır bu. İş adamları, sanatçılar, siyasetçilerin ve birçok insanın dert yandığı bir şeydir. Kalabalık yerlerde, düğünlerde seyranlarda önce kendi aramızda bu öpüşmeyi kaldırmamız lazım. Öpüşmek insanların doğal hakkıdır. Ancak bazı insanlar çocukları severken hem öpüyor hem de ısırıyor. Bu da gribin yayılmasına neden oluyor. Çocuklarımızı ve insanları lütfen öpmeyelim. Türkiye'ye seslenmek istiyorum. Hakkari'nin Bağışlı köyünde yaptığım bu türküyle öpmeyi kaldırdık. Her tarafta bu gribal enfeksiyondan dolayı öpüşmenin kaldırılması lazım.''

"El sıkıp geçelim"

Köy muhtarı Selahattin Aydın ise gribal enfeksiyonların bulaşmaması için 200 haneli ve 2 bin nüfuslu köylerinde öpüşmeyi kaldırdıklarını belirtti.

Bu uygulamanın Türkiye'ye örnek olmasını dileyen Aydın, "Bu, bütün insanları ilgilendiren bir konu. Köyümüzde bu uygulamayı yaptık. İnşallah bütün insanlara yararlı olur. Birbirimizi öpmeyelim, el sıkıp geçelim. Daha güzel olur. Torunumu bir gün öptüm, öptüğüm yeri eliyle sildi, daha sonra bağırarak 'dede öpme' diyerek ağladı. O ufak çocuk istemiyorsa biz niye isteyelim.'' şeklinde konuştu.

Etiketler: gribal enfeksiyona farkındalık, Hakkari, aydın aydın, türkü bestesi
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