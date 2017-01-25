Gözleme satıyordu mantı fabrikası kurdu

Çorum'da 20 metrekarelik iş yerinde gözleme yapıp satarak ticaret hayatına atılan Bülent Özdoğan, zaman içinde işini büyüterek kurduğu fabrikada bugün 25 kişiye istihdam sağlıyor.

Değirmencilik yapan babasının vefatının ardından 15 yaşında çalışmaya başlayan Özdoğan, 1998 yılında 20 metrekarelik bir dükkan kiraladı. Burada gözleme yapıp satan Özdoğan, bir süre sonra müşterilerinin artan taleplerine karşılık verebilmek için işini büyütmeye karar verdi.

150 metrekarelik yeni bir iş yeri kiralayarak gözlemenin yanında mantı, erişte ve yufka da satmaya başlayan Özdoğan, ürünlerine ilginin daha da artması nedeniyle, Organize Sanayi Bölgesinde satın aldığı arsa üzerine bin 500 metrekarelik bir fabrika kurdu. Bülent Özdoğan, bugün ürettiği mantı ve erişteleri Türkiye'nin 81 ilindeki perakende market zincirlerine satıyor.

Serüvenini anlatan Özdoğan, "Küçük bir gözlemeci dükkanından büyük bir fabrika haline geldik. Bu tabi ki büyük gayret ve azimle oldu. Artık makine sanayi ve teknolojiye ayak uydurarak daha temiz daha hijyenik ve Avrupa standartlarında üretim yapıyoruz." dedi.

Ürünlerini Türkiye genelindeki marketlere gönderdiklerini belirten Özdoğan, "Günde 6 ton mantı üretimi yapıyoruz. Bunun yüzde 70’ni market zincirlerine gönderiyoruz, yüzde 30'nu da kendi bölgemize veriyoruz. Ayrıca erişte, yufka üretimimiz de var. Yeni dönemde erişte ve çorbalık kesme hamur gurubuna ağırlık vereceğiz. Şu anda talep çok." diye konuştu.

Fabrikada ilk başlarda 60 kişiye istihdam sağladıklarını, ancak teknolojik imkanların artmasıyla bu sayının 25'e düştüğünü anlatan Özdoğan, hedeflerinin el değmeden ürettikleri ürünleri ihraç etmek olduğunu söyledi.