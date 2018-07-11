Gözaltı senaryolu evlilik teklifi

İskenderun Nüfus Müdürlüğünde memur Erdinç Devrim, kız arkadaşına sürpriz evlenme teklifi yapmak için İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden yardım aldı. Genç aşığın teklifini kabul eden ekipler, kent merkezindeki bir cafede arkadaşlarıyla oturan Üreyna Mazman'ın masasına gelip, kimlik kontrolü yaptı.

Ekipler, genç kızı gözaltına alındığını belirterek, polis merkezine davet etti. Ne olduğunu anlamakta zorluk çeken genç kız polis eşliğinde karakola götürülmek için arabaya bindirildi. Daha sonra park edilen sivil araçtan indirilen genç kızı, kemancı ile karşılayan Erdinç Devrim, büyük şok yaşayan Üreyna Mazman'a evlilik teklifi etti.

Genç kız şaşkına döndü

Sürpriz evlilik teklifi karşısında şaşkına dönen genç kız yaşadığı şoku üstünden attıktan sonra, tek taş yüzüğü parmağına takarak bir ömür birlikteliğe 'evet' diyerek teklifi kabul etti.

Bu sürpriz evlilik teklifine şahit olan çevredeki vatandaşlar da çifti alkışlayarak tebrik ettiler.

Kaynak: DHA