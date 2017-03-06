Görme engellilerin Kur'an-ı Kerim okuma sevinci

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan kursa katılan 5 görme engelli, 64 saatlik eğitimin sonunda Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi.

Her yaştan vatandaşın bilgi ve beceri kazanarak toplum içerisinde sosyalleşmesine yönelik eğitim veren Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (ORMEK) tarafından düzenlenen kursa, 3'ü kadın 5 görme engelli katıldı.

Kurs öğretmeni Vedat Yavuz'dan 64 saat ders alan engelliler, Kur'an-ı Kerim'i tecvitli okumayı, orijinal harflerle hazırlanan Breille alfabesiyle öğrendi.

Kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, binlerce kursiyerin ORMEK'te verilen eğitimlerle hem sosyal hem de ekonomik hayatın içerisinde yer aldığını belirtti.

'Benzer kurslar sürecek'

Açtıkları ORMEK kurslarına yoğun ilgi olduğunu anlatan Yılmaz, benzer kursların süreceğini söyledi.

Yılmaz, azimlerinden dolayı görme engelli kursiyerleri kutlayarak, şunları kaydetti:

"Bizler ilk emri 'oku' olan bir dinin mensuplarıyız. Görme engelli kardeşlerimizin isteğine duyarsız kalmayarak onlara yönelik Kur'an-ı Kerim okuma kursu açtık. Görme engelli olan Kur'an öğreticisi Vedat Yavuz'un Breille alfabesiyle verdiği eğitimde Kur'an-ı Kerim'i elleriyle okuyarak öğrenmeye çalışan 5 görme engelli kursiyerimizin kendine olan güveni artarken, toplum içerisinde genel yaşam becerisi de gelişti. 64 saatlik eğitimin ardından ilk gruptaki kursiyerlerimiz sertifika almaya hak kazandı. Görme engelli vatandaşımıza yönelik Kur'an-ı Kerim kursumuz yeni grupla devam edecek."

Kurs öğretmeni Vedat Yavuz ise kursa Semra Bayrak, Fatma Karakoç, Deniz Uzun, Rıdvan Çelik ve İsmail Yılmaz'ın katılım gösterdiğini dile getirerek, "Arkadaşlarımız büyük azim örneği sergileyerek kendilerine sunulan imkandan en iyi şekilde faydalandı. Kurs sonunda da sertifikalarını aldılar. Kendilerini kutlarım." dedi.

Kursu başarıyla tamamlayan İsmail Yılmaz, Kuran-ı Kerim okumayı çok istediğini ve bu hayaline açılan kursla birlikte kavuştuğunu ifade ederek, başta görme engelliler olmak üzere herkese bu tür kurslara katılmalarını tavsiye etti.

Deniz Uzun da Kur'an-ı Kerim okuyarak önemli bir eksikliğini daha giderdiğine işaret ederek, kursa katıldığı için çok mutlu olduğunu söyledi.