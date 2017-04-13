Görme engellilere özel bisiklet dağıtıldı

Sağlık Bakanlığının "Fiziksel Aktiviteyi Teşvik Projesi" kapsamında Sarıyer’de 83 görme engelli öğrenciye bisiklet dağıtımı yapıldı.

Sağlık Bakanlığının yürüttüğü proje kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gençlik ve Spor Müdürlüğünün de desteğiyle öğrencilere ebeveynleriyle birlikte kullanabilecekleri çift pedallı bisiklet hediye edildi.

Kilyos Veysel Vardal Görme Engelliler Ortaokulunda gerçekleştirilen etkinliğe AK Parti Sarıyer İlçe Başkanı Salih Bayraktar ve öğrencilerin aileleri katıldı.

Bayraktar, öğrencilere engelsiz bir hayat dileyerek babasının da ömrünün son üç yılını görmeyerek geçirdiğini anlattı.

Salih Bayraktar, "Babam hiçbir zaman hayattan kopmadı. Kendisi hep en güzel esprileri yapardı. Ben, kardeşlerimizde de bu şevki görüyorum. Onlar için daha fazlasını yapmak hepimizin görevi." dedi.

Kilyos Veysel Vardal Görme Engelliler Ortaokulu Müdürü Müjdat Kalkan ise çocukların aileleriyle birlikte bisiklete binmelerinin, birlikte spor yapmalarının önemli olduğunu belirterek, projenin ülke genelinde yaygınlaşmasını dilediğini ifade etti.

8. sınıf öğrencisi Caner Güneş de bisiklete bindiği için çok mutlu olduğunu belirterek, destek verilmesi halinde her alanda başarılı olabilecek potansiyelleri olduğunu anlattı.

Bisiklete binmenin çok zevkli olduğunu söyleyen Güneş, bu şekilde, görme engellilerin bisiklete binemeyeceği ön yargısını yıktıkları için de mutlu olduklarını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Bayraktar da öğrenciler ve aileleriyle birlikte bisiklet kullandı. AA