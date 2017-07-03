Görme engelli semazenin ilahi aşkı

Mevlana ve Yunus Emre'nin öğretilerinden etkilenerek birçok zorluğu aşıp semazen olan 25 yaşındaki doğuştan görme engelli Ercan Yaseminseven, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Engelliler Müdürlüğü (İSEM) bünyesindeki "Sufisem İlahi Grubu"nda yaptığı sema gösterisiyle hayranlık uyandırıyor.

Ercan Yaseminseven, yorgancı baba ile ev hanımı annenin 3 çocuğundan biri olarak Mersin'de dünyaya geldi.

Mersin'den 6 yaşındayken ailesiyle İstanbul'a göç eden, geçimini sağlamak ve okuyabilmek için sokaklarda bir süre kalem satan Yaseminseven, daha sonra eğitim hayatına atıldı.

Yaseminseven'in hayatı, İSEM ile tanışınca değişti. İSEM'de istihdam edilen ve müzikle buluşan Yaseminseven, kurumda hem çalışıp hem de sanatsal faaliyetler sürdürmeye başladı.

Gitar çalmaya merak saran Yaseminseven, müzik grubunda yeteneklerini keşfetti. Açıköğretim Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü'nü bitiren Yaseminseven, hayranı olduğu Mevlana ve Yunus Emre'nin öğretilerinden etkilenerek birçok zorluğu aşıp semazen oldu.

"Semazenlik gönül işidir"

Yaseminseven, yaptığı açıklamada, en büyük aşkı sanatla buluşmak için Sufisem İlahi Grubu'nun kendisi için bir fırsat olduğunu söyledi.

Önce ney üflemeyi öğrendiğini anlatan Yaseminseven, daha sonra semazenliğe başlamasında Mevlana ve Yunus Emre'nin öğretilerinin etkili olduğunu dile getirdi.

Engelinin, semazen olmasını engellemediğini ve 8 yıldır Sufisem İlahi Grubu'nda yer aldığını ifade eden Yaseminseven, şöyle devam etti:

"Hocalarım sayesinde ney üflemenin ve semazenliğin teknik bilgilerini öğrendim. Semazenlik ölümden sonra dirilmeyi andırıyor. Mevlana'nın kitabında da okudum. Mevlana'nın 'Ne olursan ol yine gel' sözü beni çok etkiledi. Bu sözde insanlara her türlü kapı açılıyor ve ikinci bir şans tanınıyor. Semazenlerin kıyafeti de beni etkiledi. Semazen de beyaz kefeni andırır, üstündeki siyah kaftan da ayıpları örten manasına gelir."

Yaseminseven, sema yapmadan önce abdest alınması gerektiğini anlatarak, haftada 2 gün provaları olduğunu, diğer günler egzersizler yaptığını dile getirdi.