Görme engelli Güler Kızıl, görenlere Kur'an-ı Kerim öğretiyor

35 yaşındaki Güler Kızıl, Sivas'ta yaşıyor. Yedi yaşındayken, halk dilinde tavuk karası olarak bilinen gece körlüğü rahatsızlığına yakalandı.

Görme yetisi yavaş yavaş kapanan Kızıl, 13 yıl önce tamamen yetisini kaybetti. Kur'an-ı Kerim'i ise gözlerini kaybetmeden önce öğrendi.

Unutmamak ve okuyabilmek için Braille alfabesi kursuna gitti. Kur'an-ı Kerim'i başkalarına da öğretmek isteyince, öğretici olmak için kurs almaya devam etti.

Kızıl, yaklaşık 8 aydır Abdulvahabigazi Mahallesi Molla Mehmet Camii'nde, 16-85 yaşlarındaki 30 kursiyere Kur'an-ı Kerim öğretiyor.

"Korktuğum gibi olmadı"

Sivas Belediyesi'nin tahsis ettiği servisle her gün evinden alınıyor. Kızıl, eğitmen olabilmek için müftülükte sınava girdiğini ve tek görme engellinin kendisi olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"185 kişinin içinde dördüncü oldum. Amirlerim ilk başta görme engellileri okutmamı söyledi. Ben de görenleri okutmak istediğimi ve yapabileceğimi söyledim. Şimdiki talebelerimden de çok memnunum, hiçbir sıkıntımız olmadı. Korktuğum gibi olmadı. İlk başladığımda, onlar görüyor, ben görmüyorum, beni yadırgarlar mı diyordum. Hiç zorlanmadım, onların da zorlanmadığını biliyorum."

"Cüz'den başlayanlarımız, Kur'an'ı okuyup da ilerletmek isteyenler, tecvit öğrenmek isteyenler var. 5 kursiyerimiz de ilk kez Kur'an öğreniyor" diyen Kızıl, haftada 18 saat ders işliyor.

Kaynak: AA