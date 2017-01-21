Gönüllü kan bağışı arttı

Kan bağışı konusunda yürüttüğü kampanyalarla toplumun algısını canlı tutan Türk Kızılayı, her yıl bağış rakamlarını artırdı. 2012 yılında 1 milyon 469 bin 807 ünite kan bağışı alan Türk Kızılayı, 2013'te 1 milyon 640 bin 878 rakamına ulaştı.

Kan bağışı sayısı 2014'te 1 milyon 860 bin 225, 2015 yılında ise 1 milyon 937 bin 932 üniteye çıktı. Geçen sene 2 milyon 141 bin 762 ünite kan bağışı alan Türk Kızılayı, bu yıl hedefini 2 milyon 271 bin olarak belirledi. 2016'da toplanan kan, önceki yıla göre ise yüzde 11 arttı.

Türk Kızılayı, toplam 17 bölgede kan merkezi, 65 kan bağışı merkezi ve mobil kan bağışı araçlarıyla, ülke genelindeki hastanelerde tedavi gören hastalara destek oluyor.

Ege bölgesi birinci

Kan bağışında, 2015'te olduğu gibi geçen yıl da Ege Bölge Kan Merkezi (İzmir) birinci sırada yer aldı. 2015 yılında toplam 340 bin 363 ünite kan bağışı alan merkez, 2016'da bu sayıyı 345 bin 434 üniteye çıkardı.

Bunu, 238 bin 530 üniteyle Avrupa Bölge Kan Merkezi (İstanbul), 216 bin 642 üniteyle de Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi (Ankara) takip etti.

Kadınlarda bağış oranı artıyor

Türkiye genelinde geçen yıl kan bağışında bulunanların yüzde 86'sı erkek, yüzde 14'ü ise kadınlardan oluştu. Bu oran 2015'te erkekler için yüzde 87, kadınlar için yüzde 13'tü.

TÜRKÖK'te bin 75 eşleşme

İlik nakli ve kök hücre tedavisi bekleyen hastalar için Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılayı ortaklığında yürütülen "TÜRKÖK Projesi" ile toplam 190 bin 133 kök hücre bağışçısı kazanıldı.

Geçen yıl hedef 80 bin iken, 90 bin 134 kök hücre bağışçısına ulaşıldı. Böylece hedef yüzde 113 gerçekleşti.