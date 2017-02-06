"Gönüllü itfaiyeciler" iş başında

Kocaeli'de "gönüllü itfaiyecilik" eğitimine katılan vatandaşlar, sorumluluk bölgelerindeki yangın, sel ve trafik kazası gibi olaylarda belediye ekiplerine destek oluyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Başkanlığında 2001 yılından başlatılan "Gönüllü İtfaiyecilik Projesi" kapsamında verilen eğitimden, şu ana kadar bin 300 vatandaş yararlandı.

Eğitimin ardından sertifika almaya hak kazanan "gönüllü itfaiyeciler", yaşadıkları bölgelerde meydana gelen büyük yangın, sel ya da trafik kazalarında belediye ekipleriyle vatandaşların yardımına koşuyor.

Eğitmen Hasan Koyunlu, gönüllü itfaiyecilerin 40 saatlik bir eğitime tabi tuttuklarını belirtti.

Eğitim sonunda kursiyerlerin sınavdan geçirildiğini, sınavda başarılı olanların 'gönüllü itfaiyeci" sertifikası almaya hak kazandığını vurgulayan Koyunlu, şunları söyledi:

"Yangında ne gibi risklerle karşılaşılabilir, yangına müdahale metotları nelerdir, söndürme teknikleri ve araç malzeme ve teknik kurtarma konusunda eğitimler alıyorlar. 2001 yılından beri 82 grup gönüllü itfaiyeciye eğitim verildi. Bin 300’ün üzerinde gönüllü itfaiyecimiz var. 7 köyümüzde gönüllü itfaiyeci grupları oluşturularak, 7 itfaiye aracı köylere koyuldu. Onun haricinde de 82 köyümüzde su tankerleri var. Köyde ikamet eden vatandaşlarımıza muhtarlarının sorumluluğunda eğitimler verdik ve kendi bölgelerindeki yangınlara müdahale ediyorlar. Özellikle genç nüfusta ilgi çok fazla. Bunu güzel bir uğraş olarak görüyorlar. Maalesef biz ülkemizde hep afetler meydana gelince ders alıyoruz. 17 Ağustos depremlerini yaşadıktan sonra biz ders çıkartarak ‘Evet gönüllü inisiyatif önemliymiş.’ dedik. İnşallah acılara gerek kalmadan halkımız gönüllülüğe gerekli duyarlılığı gösterir."

Gönüllü itfaiyeciler sorumlusu Fahrettin Gün de 32 yıllık itfaiyeci olduğunu, şu anda gönüllü itfaiyecilik yaptığını bildirerek, "Gönüllü itfaiyeciler istedikleri saat, istedikleri kadar durabiliyorlar. 24 saatten sonra eve gitmeyenler bile var. Arkadaşlarımız onları zorla eve gönderiyorlar. Evlerinde telsiz dinleyenler var. Gönüllüler arasında bizden daha aktif olanlar var." dedi.

"Evde de telsiz dinliyoruz"

Gebze ilçesi sorumlusu Özkan Öndersoy da 2006 yılından bu yana gönüllü itfaiyecilik yaptığını, 1999 Marmara Depremi'nde de sağlık personeli görevinde bulunduğunu anlatarak, şunları söyledi:

"Yardım insanın içinden gelir. Bizde bir karşılık beklemeden buraya desteğe geliyoruz. Dedem itfaiyeciydi. Boş zamanlarımızda buraya geliyoruz. Evde de telsiz dinliyoruz. Bölgemizde büyük bir yangın olduğunda kendi haberleşme sistemimizden haberleşip gidiyoruz. Şu an Gebze'de 26 kişi var. Çevremizdekiler 'Ne işin var git eğlen.' diyorlar. 'Para da almıyorsun.' diyorlar. Biz Allah rızası için gidiyoruz. Bir teşekkür aldığımız zaman yetiyor bize. Eğitimlerimiz ücretsiz. Bu eğitimler karşısında hiç göreve gelmeseler bile bu eğitimi alması evinde ailesine, dışarıda yanlış gördüğü bir şeye müdahale etme şansı veriyor. Herkesi eğitimlere bekliyoruz."

Muharrem Karaca da 14 yıldır gönüllü itfaiyecilik yaptığını, büyük Marmara Depremi'nde annesi ve kız kardeşini kaybettiğini ifade etti.

Bu yaşadığı olaydan sonra insanlara yardım etmenin önemini daha iyi anladığına işaret eden Karaca, "Ben de insanlara nasıl yardımcı olabilirim diye böyle bir eğitime katıldım. 14 yıldan beri aktif olarak Kocaeli İtfaiyesinde gönüllü olarak görev yapıyorum. Boş zamanlarımızda gelip görevimizi yapıyoruz. Karamürsel bölgesinde görevliyim. Vatandaşlarımızın bu tür aktivitelere katılması gerektiğini düşünüyorum. Daha faydalı olur. Olası olaylarda daha çabuk müdahale edebilirler. Göreve hiç gelmeseler bile bilgileri olur." değerlendirmesinde bulundu. AA