'Golden çetesi'ne hayvanseverler sahip çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 12 köpeğiyle bir minibüste yaşayan ve köpeklerine "Golden çetesi" adını veren eski güverte reisi Şenol Özbakan yoğun bakımda yaşam mücadelesi verirken, köpeklere hayvanseverler sahip çıktı.

Bodrum'da birbirine bağladığı golden retriever ve rottweiller cinsi 12 köpeğiyle sosyal medyada oluşturduğu "Golden çetesi" adlı köpekleriyle tanınan Şenol Özbakan (56), rahatsızlanması üzerine geçtiğimiz günlerde Bodrum Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Akciğer sorunlarının yanı sıra, kalp yetmezliği ve KOAH ile de mücadele eden Özbakan, hastanedeki tedavisinin iyi gitmesi üzerine bir süre önce taburcu edildi ancak Özbakan, durumunun kötüleşmesi üzerine çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Bu sırada köpekleriyle yaşadığı minibüste kalbi duran Özbakan, ambulansla yeniden hastaneye kaldırıldı.

Uzun uğraşlar sonucunda hayata döndürülen Özbakan'ın, ileri tetkik ve tedavisi için başka bir hastaneye sevk edilmesine karar verildi. Özbakan, Aydın'daki özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Köpeklere hayvanseverler sahip çıktı

Bu süreçte köpeklerin sahipsiz kalması üzerine hayvanseverler devreye girdi. Aralarında yabancı uyruklu kişilerin de olduğu bir grup, köpeklerle yakından ilgilendi.

Köpekler daha sonra özel araçlara konularak Güvercinlik Mahallesi'ndeki Aylin Schwarz isimli hayvanseverin evine götürüldü.

Köpeklere sahip çıkan hayvanseverlerden Yeşim Güngör, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Özbakan'ın rahatsızlanmasına çok üzüldüklerini söyledi.

Emanetleri olan köpeklere sahip çıktıklarını belirten Güngör, "Hep beraber arkadaşlarla bir hayvansevere emanet edeceğiz. Şenol ağabeyin sağlık durumuna göre değerlendirme yapacağız." dedi.

Özbakan'ın durumun ağır olduğunu belirten Güngör, hastaneyle irtibatta olduklarını ve Özbakan'ın şu an uyutulduğu bilgisini aldıklarını kaydetti.

Köpekleri "misafir" kabul etti

Güvercinlik Mahallesi'ndeki evinde köpekleri besleyen Aylin Schwarz da 12 köpeği "misafir" olarak evine kabul ettiğini söyledi.

Villasının müştemilatını köpeklere tahsis ettiğini ifade eden Schwarz, "Şenol bey iyi olana kadar burada kalacaklar. Onlar benim çocuklarım. Herkes hayvanseverliği kendi gücü yettiği kadar yapabilir." diye konuştu. AA

