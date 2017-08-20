Gölcük Tabiat Parkına ziyaretçi akını

Doğal güzellikleri ile ünlü Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonu tatili dolayısıyla yerli ve yabancı tatilcileri ağırladı.

Hafta sonu tatilini fırsat bilen vatandaşlar, Bolu'ya yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan ve doğal güzellikleri ile tatilcileri büyüleyen tabiat parkına akın etti.

Binlerce kişinin ziyaret ettiği Gölcük'te tatilciler, göl çevresinde yürüyüş yaparak, bisiklete binerek, olta ile balık tutarak ve piknik alanlarında mangal yaparak hafta sonunun keyfini çıkardı.

Bazı ziyaretçiler, yoğunluk nedeniyle piknik alanlarında yer bulamakta zorlandı.