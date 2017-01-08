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Buradasınız : » » Gölcük Tabiat Parkı misafirlerini büyülüyor

Gölcük Tabiat Parkı misafirlerini büyülüyor

Dört mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen, geçen yıl 400 bin kişinin ziyaret ettiği Gölcük Tabiat Parkı, beyaz örtüsüyle misafirlerini büyülüyor.

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Gölcük Tabiat Parkı misafirlerini büyülüyor

Bolu'ya yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan Gölcük Tabiat Parkı'nın eşsiz manzarası drone kamerayla görüntülendi.

Geçen yıl yaklaşık 400 bin tatilciyi ağırlayan ve işletmesi Bolu Belediyesi tarafından yürütülen tabiat parkına, doğaya zarar verilmeden ve ağaçlar kesilmeden teleferik hattı ve yamaç kızağı, konuk evi ve bungalov evler yapılacak. Böylece Gölcük'ün "cazibe" merkezi olması amaçlanıyor.

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz,  Bolu'nun özel bir coğrafyaya sahip olduğunu belirterek, "Onun için biz Bolu'ya 'Tabiatın kalbi' diyoruz. Gölcük Tabiat Parkı ise özelin de özeli. Kalbin merkezi demek lazım. Çok özel ve güzel küçücük bir gölümüz. Burası doğa harikası bir yer." diye konuştu.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Gölcük Tabiat parkı için ortaklaşa çalışmalar yürütüldüğünü ifade eden Yılmaz, yapılacak çalışmalarla Gölcük'ün, Türkiye ve dünyanın cazibe merkezi haline geleceğini söyledi. 

Etiketler: Gölcük Tabiat Parkı, drone kamera, Bolu
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