Gölcük Tabiat Parkı imara açılmayacak

Orman ve Su İşleri Bakanlığınca, Gölcük Tabiat Parkı'nda herhangi bir şekilde tatil köyü gibi bir yapılaşmanın söz konusu olmadığı ve imara açılmadığı, kır evlerinin orman içi açıklıklar ve ağaçların olmadığı alanlarda ağaç kesilmeden tesis edileceği belirtildi.

Bakanlık yetkililerince yapılan açıklamada, son günlerde bazı basın yayın organlarında yer alan Gölcük Tabiat Parkı'yla ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Açıklamada, haberlerde, Gölcük Tabiat Parkı'na yapılacak dağ köşkü ve kır evlerinden bahsedilerek söz konusu alanın imara açılacağına dair asılsız değerlendirmelerde bulunulduğu aktarıldı.

Parkın Bakanlıkça, kapı girişi, lokantası, kır kahvesi, büfe ile genel saha işletmesi, temizlik ve güvenlik hizmetleri için Bolu Belediyesine 13 Haziran 2012 tarihinden itibaren 29 yıllığına kiraya verildiği anımsatılan açıklamada, söz konusu alanın gelişme planının 25 Ekim 2016'da onaylanarak yürürlüğe girdiği bildirildi.

Açıklamada, "Bu plana göre, burada herhangi bir şekilde tatil köyü gibi bir yapılaşma olması söz konusu değildir. Yapılması planlanan kır evleri orman içi açıklıklarda, ağaçların olmadığı alanlarda ve ağaç kesimi olmadan tesis edilecektir. Kurumumuz tarafından bu konuda gerekli hassasiyet ziyadesiyle gösterilmekte ve ağaç kesimine asla müsaade edilmemektedir." değerlendirmesine yer verildi.

"Betonlaşmaya kesinlikle izin verilmeyecek"

Vatandaşların faydalanması amacıyla planlanan bu yapılarda ahşap malzeme kullanıldığı ve herhangi bir şekilde betonlaşmaya kesinlikle izin verilmeyeceği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakanlığımızca yapılan bu çalışmalara en güzel örneklerden biri olan Uludağ Milli Parkı Sarıalan ve Çobankaya Kamp ve Günübirlik Kullanım Alanları'nda mevcut eski kır evleri yıkılarak yerlerine 75 adet, tabiatla uyumlu ahşap kır evleri yapılmıştır. Yine aynı alanda bulunan çadırlı konaklama alanındaki köhne yapıların yerine, 200 adet kır evi yapılarak vatandaşlarımız çadır kurma zahmetinden kurtarılmıştır. Bu evler vatandaşlarımız tarafından yoğun rağbet görmekte ve yaz mevsimi boyunca hiç boş kalmamaktadır. Netice itibariyle söz konusu haberlerde yer alan otel yapılacağı iddiası, ağaç kesilmesi gibi bir durum asla söz konusu olmamıştır.

Göl kenarında bulunan restoranın yıkılacağı iddiası da gerçek dışıdır. Mevcut restoranın yanına idare binası yapılması planlanmaktadır. Gölcük Tabiat Parkı her zaman halkımızın hizmetinde olmaya devam edecektir. Ülkemizin tabii değerlerinin korunmasından sorumlu olan kurumumuz bu konuda gerekli şuura sahip olarak büyük bir hassasiyetle hareket etmektedir."

Kaynak: AA